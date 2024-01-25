范振鴻 ｜強勢多方格局 可抱股過年

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從台積電法說會的內容來看，AI、HPC（高速運算）以及先進封裝仍然維持著強勁成長的趨勢，同時也是市場關注的重點，所以相關受惠股仍然是焦點族群。如：伺服器機殼-勤誠（8210）、伺服器滑軌-川湖（2059）、HBM（高頻寬記憶體）設備-志聖（2467）、Intel3D先進封裝設備-鈦昇（8027）以及3D VC氣冷散熱指標-奇鋐（3017）。

現階段的AI族群股價走勢不一，部分個股已經再創歷史新高；部分仍在低檔徘徊，建議投資人在選擇時，仍要以基本面最為最主要的考量，個股股價若有辦法領先創新高，背後的涵義可能代表著公司營運營運獲利有被上修，在操作方面建議投資人等待相關個股拉回的機會，買黑買跌買支撐。

而現在距離春節封關僅剩兩周不到的時間，是否要抱股過年將成為投資人的一大難題，從前述所提到的近期指數為強勢格局、盤面資金輪動轉佳，且資金有進駐到中小型股的跡象來判斷的話，抱股過年將會是一個好的選擇。

今日加權指數在台積電法說會後向上跳空大漲；累計漲幅已經超過800點，再加上關鍵K低點17,499.85未被跌破，所以目前的盤面視為強勢多方。而近期多空頭家數部分，多頭家數持續上升並且空方家數跌破40％，儘管輪動仍快，但仍暗示族群慢慢好轉，長線多空頭家數則持續呈現同步上揚。總結來說，現在為強勢多方格局且資金輪動慢慢好轉，並非單純只靠少部分個股帶動，所以在這個狀態下指數就不預設高點。

今年年假將有7個交易日休市，難以預估期間變數，但AI相關概念股將左右指數方向看法仍然不變，指標股仍觀察台積電、廣達、緯創為主，另外則關注股王世芯-KY表現，非電子類部分，則持續關注展望正向且有政策概念的重電概念股，如華城、中興電、亞力、士電。

※本資料由華冠投顧分析師范振鴻提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。