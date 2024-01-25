楊梅區公所關懷弱勢 866家庭每戶領4600元過好年

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歲末寒冬、農曆春節前夕，桃園市楊梅區公所結合民間團體、宮廟、在地企業及善心人士等許多單位，為轄內弱勢家庭寒冬送暖，今年共866戶領取，每戶4600元。桃園市副市長蘇俊賓今也到場關心，他說要讓愛心一棒接一棒，讓弱勢家庭得到實質照顧。楊梅區長施永恭表示，盼藉年前關懷弱勢送暖，讓每個家庭過好年。

楊梅區公所今舉行春節送暖歲末關懷活動，今年發放轄區內低收入戶弱勢家庭每戶現金及禮券紅包4600元，並結合民間團體如財團法人中壢仁海宮、昊天宮、頭重溪三元宮、錫福宮、啟明宮、三湖三元宮、財團法人台灣省桃園市楊梅奉天宮、桃園市楊梅幼獅擴大工業區廠商協進會、財團法人天得歐氏慈善基金會、台灣雅聞生技股份有限公司、世堡紡織股份有限公司、艾可人力資源有限公司、得利電機有限公司、勝達國際有限公司、財團法人天成雙德社會福利基金會、天成醫院、怡仁綜合醫院、林沛辰女士、葉宋芊先生等善心單位捐贈紅包，擴大辦理社會服務。

蘇俊賓表示，近日參與許多寒冬送暖活動，他都詢問贊助單位怎會想投入公益，大多是過去曾受過幫助，如今也想回饋社會，成為最願意奉獻的一群人，讓有需要的家庭得到實質的照顧，傳遞善良的種子，一起為楊梅種下善良的種子。

蘇俊賓也說，他發現楊梅在地宮廟高度投入參與公益活動，除了是地方信仰中心外，也是文化中心，更是公益和愛心中心，維繫民間信仰也站出來支持弱勢，希望愛心能一棒接一棒傳遞下去，楊梅的市議員們也在議會積極鞭策市府，對於弱勢照顧絕對要充足，因此市府會和大家站在一起，整合各局處資源，給予弱勢家庭更多支持。

施永恭提到，公所結合民間善心團體，發揮人饑己饑、人溺己溺精神，藉由年節前的關懷送暖活動，照顧楊梅的弱勢家庭，讓每個家庭能暖心過好年，今年共有866戶弱勢家庭，每戶領取現金及禮券共4600元，讓弱勢族群感受人間溫馨，期盼愛與關懷能年年延續。