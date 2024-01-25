寒假爽遊！太魯閣晶英聯手晶泉丰旅 推「山與泉玩樂假期」

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迎接寒假旅遊旺季，晶華國際酒店集團旗下「太魯閣晶英酒店」與「礁溪晶泉丰旅」聯手推出「山與泉玩樂假期」三天二夜住房專案，2月1日起至6月30日，雙人成行專案優惠價15,800元起，無論選擇自駕或火車漫遊，皆能愜意飽覽太平洋的海岸風光﹑享受溫暖湯泉的洗禮，並欣賞太魯閣寒梅與春櫻接連盛開的絕美景緻。

透過太魯閣晶英酒店官網預訂「山與泉玩樂假期」，可一次入住兩間晶華酒店集團旗下熱門飯店。主打夜宿太魯閣國家公園內唯一的五星級度假酒店「太魯閣晶英酒店」，除了豐富自然生態與獨一無二的峽谷景緻，還可規劃深度探索周邊景點的「半日遊」行程，鼓勵旅人搭乘飯店專車，減碳共遊砂卡礑步道、布洛灣吊橋等知名景點，全程安排遊程管家，以生動故事訴說在地歷史與景點特色。天涼時節，亦是享受宜蘭礁溪湯泉的好時機，到訪「礁溪晶泉丰旅」沉浸在半露天景觀湯池，讓碳酸氫鈉美人泉溫暖身心，並透過藝術家駐村的各式作品享受文藝薰陶。

2月1日起至6月30日，預訂「山與泉玩樂假期」雙人成行，專案優惠價15,800元起，享山嵐客房住宿一晚、衛斯理自助餐廳早餐、任選梅園餐廳或衛斯理自助餐廳晚餐，以及館內豐富的設施與活動。若選擇加入「愛旅行回饋計畫」，還可享累積入住夜數兌換免費住宿的優惠活動。凡兩年內集滿四晚，即可兌換含雙人早餐的平日住宿乙晚，詳細規則可參考官方網站「愛旅行回饋計畫」活動專區。