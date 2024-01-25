衝刺車用布局 和碩砸24億擴充墨西哥產能

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和碩（4938）持續加大超車用布局力道，於今（25）日宣布增資墨西哥廠7,500萬美元（約新台幣24億）。和碩表示，此舉是因應業務需求之長期投資，不過法人認為，和碩是為了擴充車用產能，後續也可能會延伸至其他產品。

和碩已布局電動車多年，展望今年發展，和碩共同執行長鄭光志在21日舉辦的旺年會表示，雖然各國補助導致競爭激烈，但和碩持續拓展新創及傳統車廠客戶，預計都將逐步發酵，預料仍有雙位數成長。共同執行長鄧國彥則說，目前電動車事業比重小，成長潛力大，內部預估2025年營收占比將達10％。