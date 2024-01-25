雲林人瑞健保費縣府全包 老年身心障礙者補助一半

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目前老人健保自付額部分各縣市不一，雲林縣府有鑑65歲以上老年人口醫療照護需求增加，縣長張麗善今（25日）宣布，全縣百歲人瑞的健保費由縣府100％補助，65歲以上中度身心障礙者的自付額縣府也補助50％，65歲以上輕度身心障礙者的自付額縣府追加為補助一半。

雲林縣府統計，雲林縣目前百歲人瑞135人、65歲以上輕度身心障礙者1萬1077人、65歲以上中度身心障礙者7744人，受益人數達1萬8956人，一年預算約需6582萬多元。

社會處指出，中央目前僅全額補助65歲以上低收入健保費，以及重度及極重度身心障礙者（全齡）的健保費，中度身心障礙者是補助50％，其餘要自付。

雲林縣府調度財源，將自7月1日對高醫療需求及高經濟壓力的65歲以上身心障礙長者補助健保費，一是百歲人瑞全額由縣府補助；二是65歲以上中度身心障礙者自付額原本中央補助50％，縣府將補足其餘的50％；三是65歲以上輕度身心障礙者自付額縣府原本補25％，未來再補25％，換句話說，輕度身心障礙長者的健保費，縣府負擔一半。

張麗善表示，健康權是基本人權之一，不應該因各縣市經濟或社會狀況而有嚴重的落差，雲林雖然財政不寬裕，祭出這樣的福利政策，希望中央能聽得見，也藉此拋磚引玉讓所有立委能在立法院提案，全島一命都能享有平等照顧。