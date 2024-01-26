真實版《五星饗魘》？海上餐廳「Iris」全套菜單價格破萬，被挪威美景環繞，還能安全回家

真實版《五星饗魘》？位在海中央的北歐餐廳Iris，一次體驗要6小時，前衛餐點讓你明白什麼是永續。

如果你有看過《五星饗魘》這部以 fine dining 為題材的驚悚片，你應該無法忘記導演想要傳達人們對美食的畸型異想，當人們不在單純是為了享受吃的體驗，而是為了其他附帶價值而追求美食，這個現象會多傷害用心烹調美食的主廚們。然而，在現實生活中，的確有越來越多的主廚，開始期望透過料理，傳達或是引起人們對議題的思考。

像是位在挪威西邊海上的餐廳 Iris，光滑的表面與橢圓形狀的外型，不禁讓人以為是矗立在海上的 UFO！然而這間餐廳，最初其實是世界上最大的可進入浮動藝術裝置之一，意旨在讓人們重新審視與海洋的關係，以及如何面對未來的糧食問題。而在去年 6 月，Iris 也從藝術裝置，轉變成一間最時髦且帶有意義的挪威海上餐廳！

生吃心臟？其實是要你思考全球暖化

Iris 的餐點，將是由丹麥廚師 Anika Madsen 與 20 人組成的團隊負責，這個團隊裡還包含了廚師、服務員、侍酒師、船夫等等，而主廚將會運用在地食材，透過精湛技藝，烹製出宛如藝術品，卻又帶著議題反思的佳餚。雖然餐廳會有四季不變的招牌菜，但菜單還是會根據季節調整。

餐廳甚至會警告説餐點需要超出人們的印象，才能深刻的傳達訊息。因為他們想透過這樣的方式，挑戰客人，讓來到 Iris 的賓客，能以開放的心態來體驗。好比其中有道菜名為「Change of Heart」，外觀有點獵奇，但這道菜其實想反思當我們面對全球暖化的挑戰，我們需要改變日常生活，這也包括在飲食上！因此，這道菜不使用牛肉，而是選擇野味，像是二氧化碳足跡明顯比牛低的馴鹿。將馴鹿韃靼、烤韭菜和醃製的酸豆，擺放在精美的盤子上，是否宛如像一個活生生的心臟？

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一次體驗大概要 6 個小時

至於要怎麼踏上這座餐廳，首先你需要先預約好時段，並且在準確的時間抵達碼頭，搭上前往的渡輪。但要注意，如果沒有即時上船，將無法搭上下一艘船的班次，一定要準時。而碼頭就位在羅森達爾鎮（Rosendal）上，來到餐廳會先享用迎賓小點，接著便會參觀整個餐廳，最後才會進到餐廳內享用美食。因此，如果有幸體驗，你需要預留下約莫 6 個小時的時間，你從上船後，就能開始欣賞曼妙的風景，以及了解整個環境與餐廳想要傳達的概念。雖然抵達方式有點麻煩，但從首次服務到目前爲止，還未有任何負評產生。

如何訂位？全套菜單要多少？

如果要預訂的話，官網會在 2 月 22 日開放訂位，最多接受到一次 6 人的訂位，並且全套菜單價格為 3,900 挪威克朗（含稅，約莫 NT$12,000 元）。在訂位的時候，還會提醒因為餐廳是一個浮動裝置，會隨著波浪與風浮動，建議所有客人在探險時，都需要穿著救生衣。

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不用像《五星饗魘》般賠上性命！

為什麼會開辦 Iris？其實這個計畫的核心項目是 Salmon Eye，致力於向人們介紹如何透過海洋和環境永續實踐保護地球。他們還會組織導覽團，讓遊客了解水產養殖業的足跡，並分享促進其永續發展的解決方案。

而這個構想實際上來自 Eide Fjodbruk，他是全球永續養殖的先驅，也是唯一獲得零碳足跡認證的鮭魚生產商。由設計公司 Kvorning Design 將這個概念轉化為一座漂浮的橢圓形建築。從地理環境、景觀到整個餐飲團隊，Iris 就像是《五星饗魘》般神秘，但不同的是不用賠上性命，就能有一場充滿夢幻又讓人印象深刻的用餐體驗，也能理解永續精神的美好願景。（不知道能不能吃到起士漢堡？）

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作者／Alec Zhan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。