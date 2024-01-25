《金融》星展馬鐵英：今年台灣經濟顯著復甦 GDP前高後低

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【時報記者任珮云台北報導】展望2024年經濟前景，星展集團資深經濟學家馬鐵英今天表示，預計台灣經濟今年將出現顯著復甦，GDP全年成長反彈至3.5%，明顯高於去年1%左右的水準。預測軌跡顯示GDP數字將會「前高後低」，第一季至第二季年增率可達4%至5%，隨後第三季至第四季溫和成長2.5%。預計2024年CPI通膨率將達到1.7%，略低於去年的2.5%。在全球需求疲軟的環境下，預計今年原油價格將維持在75至80美元/桶的水準。不過，聖嬰現象對颱風和降雨量的干擾尚未結束，仍有可能導致食品價格波動。此外，考慮到勞動力市場狀況緊縮、負產出缺口的縮小，以及較為寬鬆的貨幣環境，預計核心通膨今年將保持穩定。

馬鐵英指出，台灣今年出口和民間投資將出現積極趨勢。儘管中美經濟放緩，受惠於庫存狀況改善與AI相關新產品的推出，全球半導體市場今年有望出現週期性復甦，成長率達到10%至20%，將顯著帶動台灣的出口和製造業投資成長。

至於政府消費和公共投資今年也具備成長空間。2000至2020年的歷史經驗顯示，選舉後一年的財政政策傾向於小幅擴張。同時，在完善教育、醫療、養老體系，以及建造社會住宅以穩定房價等政策方面，主要政黨也具備共識。然而，民間消費成長將會有所回落。去年的消費成長受惠於疫情後觀光和出國的重?，今年將難以維持激增的趨勢。儘管如此，在就業與收入狀況持續改善的支持下，消費基本面依然穩固。

馬鐵英表示，在經濟週期性復甦的推動下，預計2024年的信貸環境將有所改善。隨著企業獲利的復甦和對資本支出需求增加，企業融資需求預計將上升。另一方面，考慮到家庭債務佔台灣GDP近90%，房屋和營建業貸款佔銀行總貸款近40%，選擇性信用管制措施可能不會退場。

今年經濟前景的主要風險包括歐美經濟硬著陸、食品和石油價格上漲、以及地緣政治環境惡化。若歐美經濟因緊縮性貨幣政策出現硬著陸，或者中東危機升級衝擊石油供給，這將對台灣出口和通膨構成挑戰。此外，中國進一步取消ECFA下的關稅減免，也可能會對台灣的部分產業，如石化與機械，造成有針對性的損害。