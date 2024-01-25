只花144元中大獎！小七開出2張千萬發票 幸運門市曝光

統一超商共有2位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有8位百萬得主。

統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎！一人在台南市永康區的7-ELEVEN好巧門市購買239元的報紙、飲品、生活用品；一人在新北市淡水區的7-ELEVEN淡江門市購買144元的水果、鮮食、蔬果、飲品。

還有3位獲得2百萬特獎！一人在新竹縣寶山鄉的7-ELEVEN台積P6門市購買76元的CITY CAFE；一人在台北市中山區的7-ELEVEN麥田門市購買158元的麵包、飲品、鮮食；一人在新北市林口區的7-ELEVEN東學門市購買35元的CITY CAFE。

8位雲端發票專屬獎百萬得主！一人在台南市六甲區的7-ELEVEN林鳳營門市購買163元的購物袋、鮮食、飲品；一人在新北市中和區的7-ELEVEN元龍門市購買105元的零食、鮮食；一人在新北市淡水區的7-ELEVEN渡船頭門市購買69元的飲品；一人在台北市松山區的7-ELEVEN延新門市購買200元的生活用品；一人桃園市龍潭區的7-ELEVEN百年門市購買140元的鮮食；一人在台北市中山區的7-ELEVEN松鑫門市購買89元的鮮食；一人在台中市大雅區的7-ELEVEN福廣門市購買39元的鮮食；一人在台北市大安區的7-ELEVEN欣安和門市購買30元的統一麵包、CITY CAFE。