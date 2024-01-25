台東市公所贈有溫度的春聯 市長陳銘風笑稱：別捨不得貼

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迎接農曆新年，家家戶戶除舊布新之餘，也順應習俗貼春聯添喜氣，台東市公所今明舉辦「甲辰迎春 名家揮毫贈春聯」活動，提供手寫客製化字句、樣式的春聯，比起印刷版更有溫度。市長陳銘風笑說，民眾愛不釋手，但別捨不得貼上。

台東市公所今舉辦「2024祥龍騰飛 甲辰迎春名家揮毫贈春聯活動」開幕式，由市長陳銘風、都蘭山畫院長林永發、台東縣書畫教育學會理事長胡家華及書法家陳國定齊開筆書寫「祥龍騰飛」，預祝龍年萬事順遂興盛。

台東縣書畫教育學會領軍多位名書法家親臨現場揮毫，以各名家所擅長的行、楷、草、隸等生動的書寫筆法，為民眾客製化專屬春聯，不僅呈現翰墨文字的力與美，也注入滿滿的祝福心意，堪稱最有溫度的春聯。

市長陳銘風表示，書法是中華文化的精髓，新春時節家家戶戶都會貼上應景春聯，象徵迎春、納福、接財神的好兆頭，市公所舉辦書紅贈春聯的活動傳承中華文化，喜慶迎接福龍年，希望民眾都能感受新年歡樂的氣氛。

不過，陳銘風也笑說，去年名家揮毫贈春聯活動大受好評，民眾人人愛不釋手，也捨不得貼上去，今年續辦且提供客製化服務，不論是嵌入名字、成語、圖樣皆可。

「手寫的比較溫暖」，曾姓民眾說，現代手寫春聯愈來愈少見，市售印刷版的內容大同小異，現場名家揮毫的魚躍龍門春聯相當應景又別致。

台東市公所贈春聯活動今明2日連續登場，歡迎市民踴躍至現場索取，喜迎金龍年。