迎龍年採購花卉人潮增 台北花市26日起延長營業時間

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今年農曆春節將於二月到來，除舊布新辭送兔年迎接龍年，要在新春就迎來好運氣，招祥納福的開運盆栽絕不可少，台北花市為服務廣大消費者的春節花卉採購需求，台北花市將於本月26起搶先延長營業時間至下午3點；台北花市今(25)日表示，台北市政府藉由製作象徵吉祥意義的新春花籃，宣示力挺優質國產花卉的決心，將滿滿福氣傳遞給市民大眾。

台北市市場處表示，為迎接龍年的到來，台北花市將於26日至2月3日期間，每日延長營業時間至下午3時，並於2月5日凌晨0時起至2月9日除夕中午12時，連續108小時不打烊，提供市民朋友最多元、齊全的花卉採買時段。

市場處指出，另外台北花市除了在A館2樓的資材區廣場，運用應景盆栽，以花卉居家應用為設計主題，展示各式春節常用花卉外，亦於A館1樓南側廣場以不同品種百合打造龍年意象的地景布置，與市民朋友一同熱鬧迎龍年，。

台北花市推薦年節居家裝飾花卉種類，有百合、劍蘭、銀柳等，「百合」花型碩大同時具有濃郁又芳香的氣味，想要事業開春長紅，百事順利皆合意，百合花絕對是首選！「劍蘭」也是國人俗稱的「福蘭」，具有避邪又納福招財的意涵，是過年迎春必備的花卉。「銀柳」與台語發音「銀兩」諧音相似，有著招財吉祥的含意，廣受消費者的喜愛。

春節前為各項應景花卉採購高峰，台北花市為北部地區最大花卉供應來源，提供優良品質花卉，歡迎市民朋友前往採買應景春節花禮，以滿足自用及送禮需求，熱鬧迎接金龍年。