儲能巨頭Fluence攜手東元打造台電儲能指標案

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全球大型電網級儲能產品、服務與數位應用供應商龍頭Fluence (Nasdaq: FLNC) 宣布，攜手東元電機（台灣證交所代碼：1504）成功將桃園龍潭超高壓變電所60 MW（萬瓩）/80 MWh（萬瓩時）儲能系統，以優於台電的效能標準完成建置並正式啟用。

桃園龍潭儲能系統為目前台電於全台自建規模最大的儲能案場，案場建置完成後的總儲電等同於近8,000戶家庭的日平均用電量，佔台電自建儲能容量37.5%，為台灣淨零轉型的一大里程碑。

Fluence 亞太地區總裁Jan Teichmann表示：「Fluence擁有超過15年國際大規模儲能案場建置經驗，我們十分榮幸能透過國際團隊與技術合作，加深並擴展與東元電機的長期合作關係。憑藉著Fluence團隊的經驗與先進技術，並結合東元集團在大型儲能系統建置領域的專業實力，共同以高效、高品質的技術和服務，我們以超過需求標準的實績交付此項極具指標性的儲能案場，更體現了我們對台灣能源轉型的長期承諾和高度重視。」

台電桃園龍潭案場屬於政府重要等級建設，未來，在離岸風電大量導入台電系統後，儲能系統將在電網穩定性扮演關鍵角色。

「安全」向來為Fluence儲能事業的核心標準，Fluence擁有全球47個市場中，超過7 GW的儲能建置量的經驗，能將世界級安全要求與技術標準，融入於產品設計的各個細節。Fluence領先業界投入技術研發，在防止意外事故、最小化影響範圍，並迅速解決事故方面，均確保安全性措施涵蓋了儲能系統生命周期的每個階段，致力於為人員及資產提供最大程度的保護。

展望未來，Jan Teichmann表示：「Fluence將持續深耕台灣，結合全球領先的儲能系統技術與經驗，攜手在地合作夥伴一同擴展儲能商機，以提供台灣電網兼具安全和穩定性的品質，加速台灣能源轉型，實踐永續藍圖。」