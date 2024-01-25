《傳產》變貴又變小！高雄近五年房租漲1成、面積縮水14坪

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【時報記者王逸芯台北報導】高雄市近年產業建設議題豐沛，房價一路暴衝，連帶租屋市場，租金也跟漲？！台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，高雄2023年住宅租金平均單價為661元，對比2019年平均單價583元，上漲了逾1成！值得注意的是，雖然平均單價上揚，不過每月租金總價卻未跟著增加，反而是逐年遞減，平均月租金從2019年約為2萬元，逐年減少至2023年約1.7萬元，而平均租屋坪數，同樣逐年縮水，2019年平均租屋坪數還有43坪，到2023年平均承租面積只剩29坪，大幅縮水了14坪！

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，根據主計總處統計，全國2023年12月租金指數已來到104.9，攀上史上新高，而高雄近年房價水位升高，加上物價通膨等因素，支撐房租呈逐年緩漲趨勢！另外，除了因單身、小家庭化影響租屋坪數縮減，隨租金節節攀升，租屋族也恐被迫小宅化！如想跟五年前一樣租到40坪，以平均單價價差來估算，一個月要多付約3千元，一年就要多負擔3.6萬元，因此對多數租屋族來說，只能以變應萬變，縮坪數、改地段、調整租屋類型，來降低租屋預算以減輕負擔。

盤點高雄主要行政區住宅租金行情，其中，鹽埕區平均月租金一萬元還有找，榮登高雄最親民租屋區！其次為楠梓區，平均月租約1.1萬元，小港區平均月租1.3萬元排名第三。

台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，前三大親民租屋區，都屬於房價較低的蛋白區，相對租金行情也會較親民，以鹽埕區來說，區內具備捷運橘線及輕軌機能，老牌美食多，整體生活機能佳，不過因屬於舊城區，住宅屋齡偏高，承租物件多集中在30~40年以上中古大樓小套房，因此整體平均承租坪數約16坪，也是各區中最小的，以北斗商圈及府北路一帶，中古電梯獨立套房，最便宜月租金4~5千元就有，雖然房租最精省，不過這類物件，仍要考慮是否缺乏社區管理及住戶素質等問題，而受亞灣區整體開發帶動，近年新案陸續進駐該區，如新大樓「?埕序」，約15坪帶車位電梯套房，月租金則有約2萬元左右行情。

吳泓億也說，楠梓及小港區，區內皆有產業園區及加工區，本地及外籍就業人口租屋需求高，尤其楠梓區還有大學生客群，為符合客層需求，租金行情普遍不會太高，而如為鄰近加工區、學區商圈，因店面多、生活機能較佳且物件選擇性多元，整體CP值也相對較高。