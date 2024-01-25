《稅收》輔助調控房地 不動產經常稅占比優歐星港

【時報記者葉時安台北報導】財產稅概分為不動產經常稅(對應我國之地價稅、房屋稅)、金融與資本交易稅(證交稅、期交稅)、遺贈稅及其他(遺贈稅、契稅)，各國財產稅多以不動產經常稅、金融與資本交易稅為大宗，財產稅以不動產經常稅之稅基較為穩定，亦常作為輔助調控房地市場之政策工具，歐、美、日則以不動產經常稅為主。財政部統計，我國2021年因台股價量創新高，金融與資本交易稅在財產稅之占比升至5成4，2022年恢復往常水準約占4成；而台灣2022年不動產經常稅占GDP比率0.8%，與歐盟、香港、新加坡相當，顯見在開發中國家數據佳，產權清晰或稅制設計較完整。

財產稅指對企業或個人之財產所有、使用或轉讓課徵稅款，依據OECD分類，可概分為不動產經常稅(對應我國之地價稅、房屋稅)、金融與資本交易稅(證交稅、期交稅)、遺贈稅及其他(遺贈稅、契稅)。由於各國財產價值之計算方式及稅率互有差異，財產稅占總稅收之重要程度亦有不同，2021年鄰近國家地區中以香港近3成最高，南韓20.4%，我國高於日本及大陸，大致居中，2021年為18.4%，2022年受所得稅徵起良好之排擠，占比下滑至13.5%。

各國財產稅多以不動產經常稅、金融與資本交易稅為大宗，香港因居全球金融重要地位，逾8成財產稅來自金融與資本交易，歐、美、日則以不動產經常稅為主。我國2021年因台股價量創新高，金融與資本交易稅在財產稅之占比升至5成4，2022年恢復往常水準約占4成。

財產稅以不動產經常稅之稅基較為穩定，亦常作為輔助調控房地市場之政策工具。如以其占GDP比率觀察，2021年以產權清晰且仰賴不動產經常稅的北美為2.0%最高，歐盟0.7%，亞太及拉美在0.5%以下；亞太地區內部差異極大，開發中國家因產權不明或稅制設計較不完整，不動產經常稅占GDP比率通常偏低，如印尼、泰國僅0.1%或更低，但日、韓、紐、澳等已開發國家則高於OECD平均水準，我國為0.8%，與歐盟、香港、新加坡相當。