《通網股》遠時推一把 「花蓮在地AI電商主題平台」2月上線

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【時報記者王逸芯台北報導】遠傳(4904)旗下致力電商AI發展應用的「遠時數位」，幫助花蓮小農與各業者突破過去只能靠國旅人潮的限制，日前聯手在地慈濟大學與慈濟科技大學，以AI輔助商品上架與開店的手機App「i開店」協助花蓮市農會40家小農、伴手禮、旅遊業者第一次開店就上手，不僅能節省通路層層的利潤拆分，也能減少輾轉運輸的碳里程與碳排放，更為業者們接軌數位趨勢，網路取代馬路，為地方創生添上永續與社會共融力量。「花蓮在地AI電商主題平台」，預計2月初正式上線，為農曆新年衝買氣。

遠時數位總經理謝振豊表示，幫助花蓮小農與各業者突破過去只能靠國旅人潮的限制，直接把好東西送到消費者手上，不僅能節省通路層層的利潤拆分，也能減少輾轉運輸的碳里程與碳排放，更為業者們接軌數位趨勢，網路取代馬路，為地方創生添上永續與社會共融力量。目前也與多個大學及地方縣市接洽中，一起為農漁民的產品銷售數位化，甚至進一步數位轉型，開創新服務、新商模。

謝振豊進一步強調，AI開店的起心動念，就是訴求「只要會用手機拍照，就可以在網路開銷售網站」，讓擁有商品或是有銷售能力的人，隨手且容易地上網賣東西，如農民就可以直接從產地把產品呈現給消費者、從綠色農地直送民眾餐桌，減少通路運輸碳排，後續也有AI協助曝光，為產品找到潛在買家，不僅縮短搜尋的次數、減少運算碳排放，也讓小農們保有獲利與直接銷售管道，達成環境永續與社會共好，其實新電商的本質，就是讓供需兩方、環境、社會都受益。

謝振豊也特別指出，傳統電商將進入新電商時代，遠時數位科技獨家研發的GAEE(Generative AI Engine for EC，生成式AI引擎)將促成「AIEC人工智慧電商」成形，服務更廣大使用者，為台灣線上銷售／購物注入新活水，可望告別「靠補貼、拚免運、低獲利」的現行景況。

當地農民表示，疫後解封後國旅與境外旅客尚未回春，但是本次透過AI電商的出現，只須用手機App「i開店」拍照上傳就能做電商，擁有把貨給全台灣的機會，後續也有打包、出貨、帳務的手把手電商基本功輔導，確實是一大福音。