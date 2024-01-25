拚晶片供應穩定 OpenAI傳將循蘋果、台積電合作模式

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OpenAI執行長阿特曼日前傳出正與台積電等晶片製造商討論成立新的晶片事業計畫。美媒今天指出，阿特曼的這項計畫可能尋求類似蘋果與台積電的合作模式。

英國「金融時報」（Financial Times）20日披露，人工智慧公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）正與中東投資人以及包括台積電在內的晶片製造業者就成立新晶片事業計畫進行討論。

美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天則指出，阿特曼已與美國國會議員針對如何增加先進電腦晶片供應進行討論，以利訓練並運行人工智慧（AI）程式。

華郵引述不具名消息人士說法指出，阿特曼與國會議員討論內容涉及新半導體廠房的興建地點和方式。

先進半導體晶片在訓練和運行ChatGPT等生成式AI商品的AI程式上至關重要。阿特曼等科技業領袖堅信，AI將從根本上改變世界經濟，取得廉價電腦晶片供應源就成為維持美國經濟和軍事競爭力的關鍵。

美國有意投資數百億美元來提升國內晶片生產，同時封鎖出口先進AI晶片至中國，避免這項技術落入共軍之手。其他國家也在設法爭奪影響力，而投資阿特曼這類計畫有助拉抬他們在這項科技產業的未來發展聲勢。

其中一位知情人士表示，阿特曼正率領倡議，欲從世界各地的投資者身上籌措數十億甚至數兆美元的資金。他深信，隨著AI日益先進，晶片對經濟和技術發展也將愈來愈重要。

一名消息人士表示，阿特曼的計畫可能是設立全新晶圓廠，或是與諸如台積電等現有晶片商合作。這名人士表示，這個合資企業運作模式有可能類似於蘋果（Apple）透過提供台積電大筆資金，來確保晶片供應穩定無虞的方式。

華郵去年12月曾報導，阿特曼向創投資本家提爾（Peter Thiel）和印度裔億萬富翁柯斯拉（Vinod Khosla）透露，他計劃成立一間晶片公司，並可能向阿布達比和沙烏地阿拉伯等中東政府以及矽谷投資者籌募資金。彭博（Bloomberg News）上週報導，這項計畫聚焦在打造一個「工廠網絡」，旨在增加晶片產量。

OpenAI發言人婉拒就報導內容置評。

阿特曼曾說，全球目前沒有足夠產能，無法打造出支援AI革命所需的電腦晶片數量。然而，並非所有科技業分析師都同意他的觀點。部分AI研究人員預料，技術人員一旦找到以更少運算能力來運作先進AI的方法，AI晶片的需求就會放緩。