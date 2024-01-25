陸製螺螄粉全都違規 北市衛生局：最高可罰300萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經濟部指出中國大陸製螺螄粉「從來沒有」准許進口，台北市長蔣萬安也下令徹查違法螺獅粉。台北市衛生局今公布，李子柒柳州螺螄粉、好歡螺柳州螺螄粉及螺霸王柳州螺螄粉，都是不准許輸入的項目，已涉違反《海關緝私條例》，移請桃園市衛生局處理，如果查證屬實，可依違反食安法裁罰3萬至300萬元罰鍰。

蔣萬安去年下令徹查違法螺獅粉，台北市衛生局隨即啟動專案稽查，總計查核10家販賣與製作螺螄粉的餐飲業者，也在電商平台抽查10件螺螄粉產品，共2家餐飲業者及5件網購產品不符規定。

根據不合格名冊，大安區「螺佳鮮廣西柳州螺螄粉」販售「柳州螺螄粉」湯頭原料甘草片及草果都從中國大陸電商平台購入，因沒有依規定申請輸入查驗及申報產品，北市衛生局已要求業者下架產品，並依違反《食品安全衛生管理法》開罰業者3萬元罰鍰。

內湖區「柳州正宗螺螄魅」使用的食材「紅油酸笋」也從中國大陸電商平台訂購，但屬於不准許輸入的中國大陸物品，已涉違反《海關緝私條例》，北市衛生局要求下架產品，並移請財政部關務署處理此案。

不合格網購產品則是在蝦皮購物網站販售的「狸貓妃螺螄粉」，只有螺螄醬料包被驗出不得添加的防腐劑，北市衛生局已要求下架產品，也由於來源廠商是雲林縣業者，已移請雲林縣衛生局處理，若查證屬實，可依違反食安法裁罰3萬至300萬元罰鍰。

另外還有李子柒柳州螺螄粉、2款好歡螺柳州螺螄粉、螺霸王柳州螺螄粉，都是同一家網站上架的產品，都屬於不准許輸入的中國大陸物品，涉違反《海關緝私條例》。北市衛生局指出，已要求網站下架產品，且經台北市警察局追查，4項產品的發貨業者位處桃園市，將移請桃園市衛生局調查，若查證屬實，可依違反食安法裁罰3萬至300萬元罰鍰。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說明，中國大陸「螺螄粉」現不得進口到台灣，如果在實體通路或電商平台販售，已涉及違反《海關緝私條例》，但使用國內原料製作、販售螺螄粉，則不會觸犯法律。

林冠蓁強調，只要從中國大陸帶回原料並製成螺獅粉販售，應記得報關務署並向食藥署報驗，如果只是帶回螺獅粉成品或原料回來烹調給親朋好友享用，則需要遵守海關規定，不需報關、報驗。