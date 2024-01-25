台中地區春節出遊不塞車看這裡 台74線「這期間」易塞

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春節連假將至，交通部公路局25日上午在南屯舉辦台中地區春節疏運說明會，預估車潮將在2月7日、10至12日和13至15日分別在台61線、台74線及觀光地區等湧現；台74線則以2月10至12日上午9點至下午1點為尖峰時段。另，國道客運2月7日至14日推出票價優惠、轉乘優惠，尚有訂票空間，鼓勵民眾使用。

交通部公路局25日上午11點在南屯雅園新潮餐廳舉辦台中地區春節疏運說明會。經中區養護工程分局分析，預估 2月7日下午出現長程返鄉旅次，台61線、台74線快速公路將有大量車潮湧現；2月10日至12日以出遊訪友為主，車潮可能出現在台74線及觀光風景地區；2月13日至15日多為返工長程旅次，預估午後台61線北上車多。

公路局指出，台中地區省道易壅塞路段為台74線快官系統及霧峰系統，預估2月10日至12日上午9點至下午1點為尖峰時段，如國道3號出現壅塞請提前改道。公路總局在重要轉換點設置Q版「幸福公鹿」指示牌，建議用路人轉換替代路線時「跟著公鹿走」。

台中地區熱門風景區包括高美濕地、大甲鎮瀾宮、新社地區及谷關風景區等，公路局建議，中部國道壅塞時，可改走台61線、台1線及台3線等省道路線前往。另，為方便大梨山居民返鄉，台8臨37線中橫便道管制路段特別在春節期間（2月7日15日）增加通行時段，於每日7時、10時、12時、14時及16時30分，從上谷關及德基兩端管制站雙向同時放行，如遇到天候狀況不佳或颱風豪雨地震仍將封閉道路管制通行。

台中區監理所長楊聰賢表示，2月7日至14日搭乘交通部指定之國道客運路線享有平日優惠價或原票價85折優惠票價；民眾搭乘高鐵、台鐵或國道客運後轉乘在地客運，持有效電子票證卡片均可享有1段票（或基本里程）免費。

楊聰賢也推薦民眾春節期間可以多利用「台灣好行」路線來中部走春，且現在持電子票證搭乘台灣好行路線可享5折票價優惠，例如從高鐵台中站搭乘彰化客運的鹿港祈福快線直達，優惠票價僅需32元；搭乘南投客運的日月潭線優惠票價僅73元，方便又划算。