農曆年將至 宜蘭市南北館商圈周邊將封街3日

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即將迎接農曆年，宜蘭市重要採買年貨的南、北館商圈，2月7日至9日宜蘭市公所將針對市場周邊易雍塞路段實施連續3天的交通管制措施，管制期間禁止汽車進入光復路、昇平街，及禁止路邊設攤，同時增設機車、腳踏車臨時停放車位，市長陳美玲呼籲大家務必配合，一同營造方便且安全的年貨採買環境。

南、北館市場是宜蘭市在地傳統市場，年貨齊全，也是最有人情味的市場；另綠九市場也蟬聯經濟部4星優良市集，包含吾梅肉號勇奪五星名攤、日展菓菜行則是四星名攤，新增9家獲選1至3星的名攤業者，年節食材也是一應俱全。

因應民眾採買年貨需求，公所此次道路管制規畫2月7日至8日上午7時至下午3時、2月9日除夕當天上午7時至下午2時，在光復路段（東起崇聖街、西至中山路）、昇平街路段（南起舊城南路、北至康樂路）禁止汽車出入，並於光復路段增設機車及腳踏車停車區域，方便民眾停車採買。

宜蘭市公所特別提供「圍爐年菜採購指南」，讓民眾能按圖索驥，方便採購雞、鴨、豬肉、魚貨海鮮、熟食臘味、蔬菜、糕餅、麵製品、牛羊肉、素食、乾貨、加工品及金香炮燭等。

陳美玲表示，農曆年前採購人潮眾多，提醒鄉親採買年貨之餘，注意自身安全及隨身物品，開車前往的民眾可多利用市場周邊停車場，讓春節採買更便利，歡迎大家來傳統市場買年貨，感受農曆年節的過年氛圍。