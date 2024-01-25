金龍年上2萬點 外資終止45天空方布局轉多

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台股25日收復萬八、達18,002點，外資在台指期布局終於由空轉多，25日轉為淨多單達3,388口，終止連續45天台指期空單布局，押寶台股開紅盤日上漲機率75％的大行情。台股分析師看好，金龍年台股行情將朝著2萬點邁進。

2月5日台股即將封關，第一季春節行情受投資人期待，並在2月15日開紅盤，金龍年的台股第一個開紅盤交易日值得期待。

永豐金證券統計2004-2023年台股表現，農曆年後的第一個交易日上漲率達75％，60日的上漲機率仍達7成。

永豐金證券即日起推出「錢滾錢，財生財，紅包發起來」遊戲化交易活動，豪灑900個紅包好禮，要與投資人一起迎接金龍年投資行情。

25日台股成功收復萬八、達18,002點。外資對台股態度轉多，終止45天的空單布局，25日台指期由淨空單轉為淨多單達3,388口，增加3,871口多單。

「是否要抱股過年」近日投資人在社群媒體高度關注話題。

永豐金證券指出，回溯台股20年歷史漲跌幅，台股開紅盤日的上漲比率是75％，當日平均漲幅0.65％，亦即投資人在封關日以收盤價買進台股大盤指數，並於開紅盤日收盤價賣出的平均報酬達0.65％。

從開紅盤日進場持有10日的上張機率為75％、平均報酬率約2.08％；若將持有時間拉長至60日，上漲機率仍有70％、平均漲幅3.95％。