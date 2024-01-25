建大贊助網球國手許育修 為國爭光

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建大工業的建大輪胎，為支持台灣本土選手，25日與網球國手許育修，正式簽約成為其贊助夥伴，期盼許育修能在球場上表現，更加亮眼，再創佳績。

建大董事長楊啟仁表示，許育修是來自彰化員林的小孩，而建大也是員林的在地企業，這成為公司決定贊助許育修的契機。

尤其，建大長期關注體育賽事，了解到體育選手幕後訓練的辛苦，因此，希望能略盡棉薄之力，成為許育修的後盾，讓其能無後顧之憂的發展，盡情提升各式技術與基礎體能，讓其登上世界的最高舞台，盡情地發光發熱。

彰化縣體育會網球委員會副主任委員張哲源表示，身為員林在地企業-建大，一直熱心體育運動，因此，他榮幸成為建大與許育修彼此的媒人，讓建大能協助許育修安心的訓練，努力提高成績，他非常感謝建大願意幫忙，讓彼此創造雙贏。

許育修表示，非常榮幸能獲得建大的幫助，他知悉建大協助過許多賽事，因此，對於這次能夠與建大合作，也感到萬分感謝，也希望能藉此邁向更高的世界排名。

許育修過去曾拿下澳洲、溫布頓、美國網球公開賽，三座大滿貫青少年男子雙打冠軍。2023年，許育修和莊吉生搭檔於杭州亞運為台灣奪得首面網球男子雙打金牌，是一位備受期待的年輕網球男子球員。

建大長期關注各項運動賽事，在國內、外皆有合作夥伴。在國外，建大贊助過NBA克里夫蘭騎士隊、NBA紐約尼克隊、NHL哥倫布藍衣隊、MLB克里夫蘭印地安人隊、俄亥俄州州立大學隊等。

2003年，建大贊助的高球新鮮人Ben Curtis一舉拿下英國公開賽冠軍，建大LOGO隨著電視轉播傳送到世界各地，大大地增加建大在全球的知名度。而在台灣，建大贊助過高球選手盧曉晴、龔怡萍、郭艾榛、葉欣寧、中華職棒統一獅隊、建大輪胎盃女子高爾夫球賽，及武嶺盃自行車登山賽等

建大在發展企業版圖之餘，仍不忘善盡企業社會責任，持續贊助各項運動賽事，希望藉由贊助合作，為台灣運動員提供支援，幫助他們在國際舞台上爭取更多亮眼表現。

未來建大將持續與各項運動賽事與有潛力的選手合作，為蓄積運動發展貢獻己力，為國內體育發展盡一份心力。