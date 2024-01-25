桃園捷運橘線路線探勘 力拚2028年行政院核定通過

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桃園市捷運橘線整合桃園中壢平鎮線及平鎮龍潭線，總長約29公里，市府捷運工程局25日會同相關單位路線探勘，橘線在去年啟動可行性研究案招標，並於今年1月完成發包，未來規畫銜接捷運綠線G10站、機場捷運A21站、捷運青線及台鐵平鎮站，興建後將能充分發揮路網效益。

捷工局長劉慶豐表示，捷運橘線規畫串連龜山、桃園、蘆竹、中壢、平鎮及龍潭等6個行政區，起訖點為桃園區三民路至龍潭區大昌路，沿途設置28到30站，將銜接捷運綠線G10站、桃園機場捷運A21站、捷運青線、台鐵平鎮站。去年完成可行性研究案招標、今年1月發包，力拚2028年獲行政院核定通過。

他也說，橘線整合原規畫的桃園中壢平鎮線、平鎮龍潭線2條路線，經桃園藝文特區、文中路、中壢區中壢工業區、平鎮區行政園區預定地，再沿中豐路進入龍潭區經北龍路，抵達大昌路終點站，而終點也是交通局規畫設置轉運站預定地，期盼此條路線可以紓解桃園至中壢之間的長期交通壅塞問題，評估可以縮短通勤時間約1／3，該路線預估運量也是捷運2期路網各路線運量之冠，服務的行政區總人口達160萬人，占桃園市全區人口近70％。

捷工局橘線路線探勘，針對沿線場站、公有土地及未來整合開發效益進行盤點，並同步整合了各單位意見，以縮短後續推動期程。劉慶豐說，後續將進行橘線初步規畫，市府也將召開地方說明會，納入居民意見，期盼未來橘線興建後，將能充分發揮路網效益，並將橘線從單一路線逐步推動與各捷運線交會形成的十字路網，以擴大服務範圍，打造成為四通八達的捷運路網。