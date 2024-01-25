再次轟動全台　金光布袋戲「史豔文」限量威士忌 老粉搶收藏

五十年前，風靡全台男女老少的「史豔文」再次現蹤！「金光布袋戲」攜手台灣文創品牌與威士忌酒廠，聯名打造出全台首支「史豔文」威士忌，帶粉絲重溫台灣布袋戲文化的黃金年代！

還記得那些年我們一起收看的布袋戲嗎？「人間國寶」黃俊雄大師的「金光布袋戲」在民國60年代搬上電視舞台，推出《雲州大儒俠》影集，造成全台「萬人空巷」空前絕況，創下台灣收視率最高紀錄，其中金光布袋戲的第一男主角「史豔文」，形象風度翩翩、溫文爾雅，以天下蒼生為己任，成為無數人心中的英雄偶像，其超高人氣程度在當時可說是如「鋼鐵人」般的存在。

瓶身以史豔文風格在選桶風味量身配置，精緻的金色包裝象徵史豔文「瑞氣千條」的高級感。圖/鑫羿文創 提供

橫跨五十年的時光，「金光布袋戲」已然成為最能代表台灣的品牌之一。為延續台灣的傳統文化，「金光布袋戲」與台灣知名文創品牌合作，由日前推出霹靂、進擊的巨人、仙劍奇俠傳等多款熱門授權聯名酒款的《鑫羿文創》跨界聯名，並結合台灣知名威士忌酒廠，推出全台首支「史豔文」聯名威士忌。以史豔文風格在選桶風味量身配置，精緻的金色包裝象徵史豔文「瑞氣千條」的高級感，裝載醇厚溫潤的單一麥芽威士忌，厚實帶點辛辣的口感烘托層次分明的木質香氣，呈現史豔文為百姓、為公義，赴湯蹈火在所不辭之俠義精神，期望透過「金光布袋戲x威士忌」的特別合作，將傳統的台灣本土精神傳承給下一代。

「金光布袋戲」與鑫羿文創聯名，結合台灣知名威士忌酒廠，推出全台首支「史豔文」聯名威士忌。圖/鑫羿文創 提供

僅此一款的「金光布袋戲酒藏系列-史豔文聯名威士忌」全台限量僅600瓶，每瓶建議售價$4,800元，發行完即絕版。預計於1/29開放預購，更多史豔文聯名威士忌詳情，鑫羿文創(https://lihi1.me/b5G1M)、虎躍酒業、竹崎酒仙及全球菸酒虎尾店等通路洽詢，喜愛史豔文的長中青影迷不要錯過珍藏機會！

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