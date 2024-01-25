《金融股》兆豐金現金增資115.5億元募集成功 新股1月31日掛牌

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【時報記者任珮云台北報導】兆豐金(2886)睽違8年後，再度辦理現金增資，已於今日全數順利募集完成，本次現金增資普通股3.5億股，每股定價33元，募資總金額新臺幣115.5億元，增資新股預定於1月31日上市掛牌交易。

本次現增後，兆豐金股本將提高至1,440億元，所募資金將用於轉投資兆豐保險、償還債務及充實營運資金暨強化財務結構。

兆豐金去年經營績效亮眼，獲利創歷史新高，稅後盈餘332.38億元、年增率81%，每股稅後盈餘（EPS）2.37元，穩坐公股金控龍頭寶座。由於兆豐金歷年獲利及股息穩定，深獲投資人青睞，加上112年獲利爆發，激勵投資人對本次現金增資反應熱烈，繳款踴躍，法人股東幾乎全數參與，股東繳款率超過9成。未認足之股份，則在維護泛公股持股比例考量下，完全未洽任何自然人，全數由泛公股機構認購；員工亦展現強大向心力，繳款率達100%，公開抽籤更是引發申購熱潮，參與申購近56萬筆，超額認購達18倍，中籤率約5.8%，顯示投資人對於兆豐金的經營績效與發展潛力深具信心。

兆豐金董事長雷仲達表示，感謝投資人的肯定與認同，集團全體公司將持續努力提升獲利，以實際績效表現，回應股東對於兆豐金的支持。