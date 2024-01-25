《國際產業》向政府喊話？馬斯克：陸廠猛虎出柙 全球對手死絕

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】特斯拉執行長馬斯克周三表示，在沒有貿易壁壘的情況下，中國汽車製造商將「摧毀」全球競爭對手。隨著比亞迪等中國電動車製造商競相向全球擴張，馬斯克此翻發言突顯特斯拉面臨的競爭壓力正日益高漲。

儘管特斯拉去年大舉降價，但由巴菲特投資的比亞迪憑藉著更便宜的車款和更多樣化的產品陣容，在去年第四季超越特斯拉，成為全球電動車一哥。

周三在財報發布後的法說會上，馬斯克稱中國汽車公司最具競爭力且極為優秀，並表示這些公司將在中國以外的市場大獲成功，「這取決於設立什麼樣的關稅或貿易壁壘。在沒有設立貿易壁壘的情況下，他們將殲滅世界上大多數其他的汽車公司」。

馬斯克確實有理由為此感到擔憂。

去年他引爆一場價格割喉戰，試圖在競爭白熱化與高利率環境下搶客，這也壓縮了特斯拉的利潤，並引發投資人疑慮。

周三馬斯克提出警告，特斯拉現有產品陣容已經達到「降低成本的自然極限」。

路透社報導，消息來源指出，特斯拉已經通知供應商希望在2025年中開始生產一款鎖定大眾市場、代號為「Redwood」的新型電動車，部分消息人士透露特斯拉的新車應該是一款小型跨界休旅車，也有消息指出，特斯拉將推出一款售價25,000美元的入門級電動車，好與價格較便宜的燃油車以及如雨後春筍般冒出的廉價電動車競爭，例如中國比亞迪生產的電動車。

馬斯克周三證實，特斯拉計畫於2025年下半年在德州工廠開始生產備受期待的下一代電動車，但他也警告提高這款新車的產量將面臨挑戰性。

此時正值美國總統大選正如火如荼進行中，爭取連任的拜登日前曾表示，中國亟欲主宰電動車市場，但他「不會讓這種情況發生」。

共和黨總統參選人、美國前總統川普去年底表示，如果他當選，一定祭出更強硬的關稅措施，包括對美國所有進口商品課徵10%關稅，並取消中國的最惠國待遇。

對於中國電動車大軍壓境，歐洲也開始採取保護主義立場。

馬斯克周三表明不太可能與中國競爭對手合作，但對於開放充電網路以及提供自動駕駛等技術授權方面，特斯拉抱持開放態度。

特斯拉周三盤後股價重挫近6%，報195.47美元。由於大打價格戰，特斯拉上季營收獲利表現均落後市場預期，並警告今年的電動車銷量可能較去年大幅放緩，成為第一家對電動車需求提出預警的大廠。

特斯拉去年第四季營收較前年同期小幅成長3%，為251.7億美元、經調整後每股盈餘為0.71美元，不及分析師預期的營收258.7億美元、每股盈餘0.73美元。第四季毛利率跌至17.6%，創下2019年以來新低。「小金雞」碳權積分交易收入跌至4.33億美元。