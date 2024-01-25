《資服股》訊連FaceMe人臉辨識雙因子身分驗證應用 成功進軍韓國銀行

【時報記者莊丙農台北報導】訊連(5203)與韓國上市公司UNIONCOMMUNITY合作，將訊連FaceMe人臉辨識技術整合於UNIONCOMMUNITY最新身分驗證解決方案Ubio-ezPass中。Ubio-ezPass利用FaceMe高精準的人臉辨識引擎，提供雙因子身分驗證機制，這不僅能夠加強使用者的身分驗證，解決傳統單一帳號密碼被盜用的風險，同時也因應遠距辦公的新工作型態，運用人臉偵測技術，開發先進的防偷窺偵測功能，以保護個人及企業資訊的安全。Ubio-ezPass解決方案目前已成功導入韓國大型金融機構，並正在擴展到其他需要通過雙因子驗證進行身份驗證的保險公司和證券公司。

為協助銀行業者實現零信任架構的高資安規格，解決系統登入的安全問題，Ubio-ezPass引入雙重因子驗證。Ubio-ezPass是一個伺服器端的身分驗證解決方案，整合Active Directory（AD）、單一登入功能（SSO）及人資差勤管理系統等，透過FaceMe的人臉辨識及防偽技術，提供企業一個快速、簡單、安全的雙因子身分驗證解決方案。

隨著工作型態的改變，遠距工作所隱藏的資安風險，也不容忽視。當工作環境已擴展至各種場所，如咖啡廳、家庭和共享辦公室，如何確保員工個人和公司資訊安全刻不容緩。Ubio-ezPass利用FaceMe人臉辨識引擎，透過電腦內建攝影機或外接的網路攝影機，即可以偵測使用者的活動，當使用者離開電腦時，會自動登出系統。甚至在偵測到有陌生人偷窺電腦時，系統也會立即發出警告，並且登出系統。

結合FaceMe人臉辨識的Ubio-ezPass雙因子身分驗證解決方案已經成功在韓國金融領域完成資訊系統整合並開始實施。FaceMe人臉辨識引擎具有高達99.83％正確辨識率，並且獲得多個國際認證，如韓國韓國網路振興院KISA和美國國家標準暨技術研究院NIST等。在防偽技術方面，FaceMe以100％防止活體冒用佳績通過iBeta PAD Level 2的國際認證，並在NIST人臉分析技術測試（FATE）的活體冒用攻擊檢測取得全球第一的成績。