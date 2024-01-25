《財政》Q1出口估續走升 超徵助增財政韌性

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【時報記者葉時安台北報導】今年整體景氣復甦力道續受節制，短期內恐不易擺脫偏弱態勢，強化投資與政策改革或能有助於扭轉局面。財政部表示，AI商機活絡及高基期因素消退，我國112年第4季出口得以止跌回升，對今年出口展望正向，第1季可望延續走升步調。而去年稅收超徵3617億元，是否還稅於民，財政部也表示，有利增強財政韌性，併計社會安全捐後，我國賦稅負擔率仍較各國低穩，且在稅制持續優化下，直接稅占比接近7成，其主流地位益見凸顯。

歷經一年來的通膨及升息衝擊，國際經貿動能受挫，金融條件緊張，所幸全球經濟在展現韌性中逐漸走出困頓，惟負面餘波尚在，伴隨地緣政治衝突加劇，大陸前景暗藏隱憂，同時美中角力推升全球經濟朝零碎化發展，致使2024年總體景氣復甦力道續受節制，世界銀行認為短期內不易擺脫偏弱態勢，強化投資與政策改革或能有助於扭轉局面。

標普全球及世界銀行(WB)最新展望，今年2024年全球經濟成長率分別為2.3%、2.4%，續呈低度成長。世界銀行及OECD預測今年世界貿易量各較去年增2.3%、2.7%，成長力道仍偏溫和，尚不及疫情前平均水準。

國內經貿情勢來看，受惠於人工智慧與新興科技應用商機，加上比較基期降低，我國112年第4季出口轉增3.3%；進口因半導體設備購置緊縮及化石燃料輸入價格下跌影響，年減11.4%。去年第4季製造業及工業生產指數持續下挫，惟減幅均已明顯縮小至個位數，全年各減12.9%、12.4%，為歷年最弱。消費方面，由於多款新車上市帶動買氣，加以百貨周年慶商機及新商場加入營運，第4季零售業營業額年增4.4%；餐飲業因節慶促銷活動、展店效應及觀光人潮回籠等挹注，營業額年增8.9%。隨內需產業持續復甦，服務業人力僱用需求增加，全年失業率平均為3.48%，寫下90年以來最低水準。

財政部進一步說明，雖終端需求迄未好轉，製造業生產頗顯疲弱，惟AI商機活絡及高基期因素消退，我國112年第4季出口得以止跌回升；另就業情勢穩定，零售及餐飲在消費意願提升、旅遊活動及節慶旺季挹注下，營業額再創同期佳績。而隨世界商品貿易量能改善，供應鏈庫存回復健康水位，加以人工智慧等新興科技應用擴展，我國今年出口展望正向，第1季可望延續走升步調。

因營所與綜所結算申報自繳稅額、利息與薪資扣繳稅款增加，推升所得稅，AI題材與預期聯準會升息循環近尾聲，使證交稅受惠，加以疫後消費動能強勁挹注營業稅，致112年全國賦稅實徵淨額連2年超過3兆元，再創新高；112年各級政府賦稅依存度預估為78.8%，較111年下滑5.9個百分點。以實徵淨額達成率併同成長率觀察，112年計有11稅目兼具成長性且高於預算數，包括贈與稅、綜所稅、證交稅、印花稅、關稅、貨物稅、營所稅、房屋稅、營業稅、契稅及牌照稅，以具機會稅性質的贈與稅最突出；另土增稅及菸酒稅衰退且未達預算目標。

受惠於110年企業獲利成長，股利與薪資所得上升，及升息效應拉抬利息所得扣繳，帶動112年綜所稅、營所稅增加，加以股市交易回溫及疫後消費動能強勁，分別嘉惠證交稅及營業稅，致全國賦稅收入穩健成長且高出預算數3617億元，有利增強財政韌性；併計社會安全捐後，我國賦稅負擔率仍較各國低穩，且在稅制持續優化下，直接稅占比接近7成，其主流地位益見凸顯。

111年我國社會安全捐為1兆3534億元，年增5.0%，其中健保、勞保隨基本工資調漲，分別增加320億元、136億元，勞退新制增136億元，軍公教退撫新制增86億元。按金額結構觀察，健保、勞保及勞退新制，三者合占8成3。按負擔者區分，雇主負擔比重占6成8。我國2023年不含社會安全捐之賦稅負擔率預估約14.6%，包含社會安全捐在內為20.3%(2022年)，相較各國為低。近10年(2012-2022年)含社會安全捐之賦稅負擔率，20個主要國家中有15國上升，我國增加2.1個百分點至20.3%。