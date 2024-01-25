《國際政治》俄羅斯指控烏克蘭 擊落運輸機 殺死65名交換戰俘

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】俄羅斯在周三晚間指責烏克蘭故意擊落一架載有65名烏克蘭俘虜士兵的軍用運輸機，這些烏國俘虜原本要前往交換俄羅斯囚犯。俄羅斯稱此為野蠻的恐怖行為，並總共造成74人死亡。

烏克蘭並沒有直接證實擊落該軍機。該飛機在靠近烏克蘭邊境的俄羅斯城市Belgorod附近墜毀。烏國也沒有證實機上有烏克蘭俘虜。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)在周三晚間表示，需要更清楚地瞭解發生了什麼事，特別是誰在飛機上。他說，很明顯，俄羅斯人正在玩弄烏克蘭囚犯的生命、他們親人的感情，以及我們社會的情緒。

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)沒有發表任何評論。

俄羅斯安全部門的頻道Baza在社群媒體Telegram上發布視頻片段，顯示一架大型飛機墜落在Belgorod的Yablonovo村莊附近，並爆炸成火球。

俄羅斯國防部表示，軍機上還有6名俄羅斯機組人員和3名俄羅斯士兵；與烏克蘭的囚犯交換原定於周三下午在邊境檢查站進行。國防部說，烏克蘭知道，一架載有烏克蘭俘虜士兵的運輸機，預計將在Belgorod機場降落。國防部說，墜機發生時，俄羅斯雷達操作人員已經偵測到烏克蘭發射兩枚導彈。

烏克蘭軍事情報機構GUR證實將進行俘虜交換，但表示，沒有被告知俄羅斯會如何將囚犯帶到移交地點。GUR說，這可能是俄羅斯有計劃和故意的行動，要破壞烏克蘭局勢的穩定，並削弱國際社會對烏克蘭的支持。

GUR說，已經注意到有更多的俄羅斯軍用運輸機降落在邊境的Belgorod機場上，因為這也關連到俄羅斯用導彈攻擊哈爾科夫和其它烏克蘭城市。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)呼籲召開聯合國安理會會議，並表示，俄羅斯要找出「烏克蘭犯罪行為背後的原因」。