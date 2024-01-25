福壽雙利多助陣 年營收可望噴香

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

百年食品廠福壽（1219）董事長洪堯昆25日表示，全球大宗物資價格今年會持續穩定，加上積極發展B2C領域有望挹注2成成長，預期全年營收獲利都會正成長。

福壽2023年營收163.28億元，年減4.11％，洪堯昆強調，去年主要因大宗物資價格頻下降所致，今年來自美國黃豆、玉米、小麥價格雖然不會受到紅海危機衝擊，但還是會有影響，並不會讓來台價格有太多變動，相對在獲利仍可繼續穩定成長。

洪堯昆指出，近年福壽從過往著重B2B業務，轉向強化B2C業務，同 時加上前年起陸續就廠房自動化更新，在新增產能下，銷售量可望成長一成，營收也可望年增一成，至於獲利也可望較去年成長。

此外，福壽轉投資洽富去年轉虧為盈後，今年也將更新產線及擴產，去年資本支出約3億多；另外喜瑞爾產線也將更新、南部飼料廠規劃打掉重建，產能將擴增3～4成，總計資本支出會超過5億元。

洪堯昆指出，2023年面對通膨壓力、極端氣候、航運不穩、穀物漲跌、市場競爭等艱困的經營環境下，福壽實業除掌握市場變化、調整營運策略、組織及人力，努力突破各項困境，達成年度各項營運目標。子公司洽富實業也積極開發新產品（如小綠人滴雞精）及拓展B2C通路，產品銷售於四大超商通路、家樂福、好市多、全聯等量販通路，及起家雞、BBQ、橋村韓式炸雞連鎖店、王品集團等連鎖餐廳，更開啟星宇及華航等航空空廚通路，成績亮眼，去年更首度轉虧為盈。

至於2023年在AI科技輔助生產製造方面，已陸續進行多項生產設備更新、飼養平台優化與預測系統精準化、食用油槽自動打油系統、飼料品質控管、異味監控等設置與改善，全面提升了生產質量、發揮營運效能。另外也持續執行糧農循環營運模式、更換節能設備、減少碳排放、產品驗證碳足跡、水足跡、積極培訓人才等各項ESG作為，朝發展綠色企業邁進。