前往主要內容
工商時報LOGO

台股封關倒數 永豐金證：近20年開紅盤日上漲機率75％

  • 中時即時 黃琮淵
從歷史表現歸納，開紅盤日前5個交易日進場的勝算較高。（永豐金提供）
從歷史表現歸納，開紅盤日前5個交易日進場的勝算較高。（永豐金提供）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股封關倒數，Q1春節行情受投資人期待。永豐金證券統計2004-2023年台股加權指數表現，農曆年後的第一個交易日上漲率達75％，60日的上漲機率仍達7成。永豐金證券即日起推出「錢滾錢，財生財，紅包發起來」遊戲化交易活動，豪灑900個紅包好禮，要與投資人一起迎接金龍年投資行情。

「是否要抱股過年」近日投資人在社群媒體高度關注話題，永豐金證券指出，回溯台股20年歷史漲跌幅，加權指數開紅盤日的上漲比率是75％，當日平均漲幅0.65％，亦即投資人在封關日以收盤價買進台股大盤指數，並於開紅盤日收盤價賣出的平均報酬達0.65％。從開紅盤日進場持有10日的上張機率為75％、平均報酬率約2.08％；若將持有時間拉長至60日，上漲機率仍有70％、平均漲幅3.95％。

永豐金證券分析指出，從歷史表現歸納，開紅盤日前5個交易日進場的勝算較高，且持有時間越長平均報酬越高，但仍提醒投資人，歷史紀錄的回測結果不能代表未來績效，投資人仍應自行評估風險。

迎接龍年及第一季春節行情，永豐金證券以數位服務並納入多元投資理財工具，推出「錢滾錢，財生財，紅包發起來」遊戲活動，包括豐存股、台股／複委託交易、股票申購、借券、不限用途款項借貸、豐雲學堂購課等6大平台，交易前先至活動網頁完成登錄，即開始累計抽紅包資格，活動到4月底止，總計多達900個紅包好禮要送出。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 新制勞退金分紅3.2萬！1動作退休金多1倍 選對時間還領更多

  2. 慘！世界健身掛牌首日殺近跌停 中籤戶1張現賠逾1.2萬

  3. 金龍年主流現身！這2檔冷門ETF報酬率完勝0050、0056

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。