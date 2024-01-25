日料店聯名優惠 定食8請牛小排 藏壽司集點送三麗鷗周邊

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春節連假將近刺激餐飲需求，加上旅遊風潮盛行為異國餐廳累積高聲量，關注度高的日式料理店把握商機紛與人氣店家、肖像合作炒熱社群話題，預期人流較平時增長10％-15％以上。

爭鮮餐飲集團旗下定食8攜手台中人氣燒肉品牌「老井極上燒肉」推限定套餐，3道定食餐點包括「老井特選鰻牛丼」、「十勝燒蝦厚豚丼」、「極上鮭貝燒牛丼」，每道主餐再搭特色小菜「紫蘇南瓜泥」等。其中首推「老井特選鰻牛丼」，以美國牛胸腹肉加特製燒肉醬燒烤，以清酒提味，尾韻帶有洋蔥、蒜香、水果香氣結合。整碗燒牛肉片再鋪上「蒲燒星鰻」，一次享有海陸雙主食。

「十勝燒蝦厚豚丼」嚴選豬肉品界領先品牌「信功肉品」的國產豬五花，使用老井聯名特製秘傳醬汁，以清酒提味，加入特製醬燒蝦仁的厚豚丼中，伴隨燒烤香氣、入口鮮甜美味，堪稱白飯殺手，致敬札幌十勝招牌豚燒肉的美味。「極上鮭貝燒牛丼」同樣以聯名秘傳醬汁碳火燒烤後，與鮭魚子、鮮貝堆疊而成，CP值相當高。

25日至5月2日至定食8門市單筆消費滿500 元，可獲老井極上燒肉「主廚招待券-安格斯玫瑰牛小排」兌換券1張，數量有限。

藏壽司即日起至30日推「贅澤盛鮮祭」，主打品項包括將生鮭魚握壽司及鮭魚卵結合的「滿溢魚卵生鮭魚」; 「絕品 鮭魚卵蟹肉握壽司」則體現紅雪蟹肉與鮭魚卵的絕妙滋味。另品牌特別打造4間三麗鷗期間限定裝置，來店拍照參加社群活動，即可抽三麗鷗造型車票套。此外，即日起只要消費滿300元即可獲1點，集滿14點可換限量3000份的「三麗鷗家族 附蓋不鏽鋼杯」；集滿18點則可換全台共1950份的「Hello Kitty 造型娃娃」。

壽司郎28日前歡慶40周年，過去1貫80元的水煮松葉蟹，現只要40元；另特別推薦「大生松葉蟹＆蟹膏蟹肉」，以大型尺寸的生松葉蟹腳加上拌入濃郁蟹膏的松葉蟹肉，海味十足。值得一提的是，店內用餐當日單筆消費滿300元以上可集1點，集滿10點可換「壽司郎．間諜家家酒 小提包」。