寒假春節來麗寶樂園渡假區全家同樂一站滿足

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農曆春節2月8〜2月14日期間舉辦【LINE FRIRNDS好運刮刮樂】開運活動！麗寶OUTLET MALL新春期間多家品牌推出龍年驚喜福袋，歡迎來為自己選購新年好運福袋。

麗寶樂園渡假區2024寒假春節檔期，結合吃喝玩樂住，加上走春和購物行程，全家同樂一站滿足。優惠懶人包看這裡！2月8(小年夜)〜2月14(初五)，春節期間12歲以下只要199元，就能暢玩探索世界及全球唯一的「熊大的麗寶小鎮」；2月10(初一)〜2月13(初四)16:00過後入園可享雙人月光票499元優惠，還能徜徉欣賞樂園夜間的浪漫氛圍。

正逢一周年慶典的「熊大的麗寶小鎮」，是出國也玩不到的園區，以LINE FRIENDS角色明星們，熊大、兔兔、莎莉、打造的沉浸式互動體驗園區。小鎮裡由熊大鎮長幫您實現願望的「祈願花火」區推出全新的「互動塗鴉」遊戲，大小朋友可以親手著色可愛圖像，掃描後立即呈現於超大投影螢幕上，是周年慶新玩法！

2月10(初一)〜2月12(初三)上午10:40-11:00在探索世界的探索大道，舉辦熊大兔兔偶裝見面會新年場。即日起至2月14日活動期間凡於探索世界、麗寶福容大飯店單筆消費滿1,000元，至指定網站登錄發票並加入麗寶Ocard 會員，即可獲得抽獎資格，獎項有麗寶福容大飯店LINE FRIENDS主題房住宿券、AirVida穿戴式空氣清淨機(熊大款)、LINE FRIENDS周邊商品等。

農曆春節2月8〜2月14日期間舉辦【LINE FRIRNDS好運刮刮樂】開運活動，憑探索世界、麗寶福容大飯店 (限餐飲消費) ，單筆消費滿1,000元，可兌換刮刮卡乙張，另外；凡活動期間入住LINE FRIENDS主題房每房可兌換刮刮卡兩張，住兩房可獲四張依此類推，獎項有探索世界、馬拉灣、密室逃脫等門票，祝刮出好運與歡樂。

更多活動詳情請洽麗寶樂園渡假區官網：

https://www.lihpaoresort.com/LihpaolandApp/

喜迎福龍年，麗寶OUTLET MALL新春期間多家品牌推出龍年驚喜福袋，歡迎來為自己選購新年好運福袋。春節期間，館內舉辦NINE WEST女鞋聯合特賣會3折起、不出國就能體驗異國購物風情的泰國物產展、人氣暢旺大飽口福的韓國美食展。

寒假春節來逛麗寶OUTLET MALL，不但250家品牌天天折扣、50家主題餐廳美食餐飲，特別推薦饗賓集團2024年全新進駐於二期D區1F科莫湖畔的泰式【饗泰多Siam More】，還有四川料理【開飯川食堂】兩家餐廳，除夕當日延長營運至晚間9:30，歡迎全家人到麗寶樂園渡假區走春迎新春！