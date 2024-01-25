業者興致缺缺 金管會：暫不開放純網保申設

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金管會今（25日）宣布，基於兩大原因暫不開放純網保申設。一是沒有業者有申設意願，二是主動洽詢日前曾表達申設意願業者，均表示無申設意願。

金管會表示，因應金融服務數位發展趨勢，2022年8月至10月開放純網保的設立申請，經純網保審查會審查，沒有業者獲准設立，金管會規劃在2023年底評估再開放申設的可行性，並於2024年1月底公布，金管會今天宣布不開放純網保。

金管會是基於兩大因素不開放：第一，推動保險業數位轉型是金管會的既定政策，截至目前沒有業者表示有申設意願；第二，除部分業者已在媒體反映無申設意願外，金管會並主動洽詢前曾表達申設意願業者，亦均表示無申設意願。

金管會表示，因應數位經濟發展，新興世代使用聯網設備取得各式服務需求與日俱增，推動保險業數位轉型政策不因純網保設置與否而受影響，為鼓勵保險業數位創新，已持續推動包括保險業電子商務、申請業務試辦等，為重大業務放寬，允許保險業與從事大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊業務等金融科技業者以試辦方式合作辦理創新型保險商品及服務，透過建構金融保險生態圈，開拓目前民眾尚未被滿足之保險需求，日前已核准首宗異業合作之創新服務及流程試辦申請。