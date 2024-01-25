龍年來了！滿漢御品故宮聯名伴手禮 大走宮廷富貴風

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迎接2024龍年，伴手禮熱門話題必圍繞在「龍」主題，眾多伴手禮怎麼挑？「2024滿漢御品X故宮龍年聯名款」滿足尊榮獨特、視覺味覺的送禮好心意，新春聯名款更新增小驚喜，同款禮盒故宮龍元素設計。

2024龍年專屬「滿漢御品X故宮聯名 國寶級龍意象禮盒」最具代表性伴手禮最佳伴手禮從第一眼就該夠吸睛! 一眼收買收禮人的心。

「2024滿漢御品X故宮龍年聯名款」從故宮國寶中精選以「清黑地描金漆龍紋匣」為龍意象的設計視覺，此寶物意涵「皇帝珍藏寶物的匣盒」，匣身以黑漆為底，並描金漆龍紋於匣身三側，呈現富饒多彩的樣貌，象徵尊貴、祥瑞。

2024滿漢御品禮盒限量加碼最合年味的驚喜! 除了限量版滿漢御品外，滿漢御品x故宮更聯手推出「龍紋匣金紅包禮袋組」，設計採用寶匣之金色龍紋以及雲霧圖騰，製作出一金一紅的寶匣紅包袋，象徵讓拿到的親朋好友盆滿缽滿。

「滿漢御品」備受外界肯定的秘密，主要是在用料上的「捨得」，有別於市面上一般的牛肉麵，滿漢御品珍選澳洲草飼牛1％特選前腱肉，肉汁豐盈，軟嫩即化，且「一頭牛僅能做出四碗」，再加上專利龍捲麵麵體，搭配𤆵燒工法融合法式高湯的金黃濃郁，以及手作配料(獨門酸菜、秘製辣醬、豐富青蔬)的點綴，堆疊出層次豐富、餘韻無窮的美味。

這樣的台灣之光!結合「國際肯定的台灣美食代表」X「故宮國寶龍意象的禮盒」外裝，拿來送給外國好友也是大氣絕佳的龍年伴手禮首選，充分展現國民外交食力。