搶攻2024台灣觀光市場商機 Klook投資75億邀全球網紅行銷

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

去年來台旅客逾600人次，交通部今年力拚達到1200萬人次，全球旅遊及體驗平台Klook今（25）日宣布啟動「擴大投資台灣2.0計畫」，未來3年投資75億元以上，打造台灣創作者社群、快速累積台灣觀光內容，並透過大型活動來台展演、優化產品方案，導入AI等4項作為，吸引更多全球旅客來台觀光。

Klook公布「2024亞太區旅遊脈動大調查」，發現2024年計畫出國的亞太旅客比例約80％，超過90％旅客打算在旅行上花費相同或更多錢，較去年多出1成，其中60％旅客將超過一半的旅費用在體驗行程。

該調查指出，48％的亞太旅客會因特殊活動安排出遊，例如演唱會、體育賽事或節慶活動等，較去年比率增加11％。7成旅客會在出發前預訂好當地所有活動與行程，相較去年報復性出遊，2024年旅客出遊更有明確的規畫與目的。

該調查發現，18到44歲的受訪者，有96％的人都會在社群媒體上分享旅遊經歷，62％的人透過網路上其他人的真實回饋獲得旅遊靈感，且短影音和照片分別以33％和27％成為最受歡迎的形式，「獨特體驗」在社群媒體特別吸睛，更容易獲年輕旅客的青睞。

Klook商務長范偉能表示，2023年旅遊業快速復甦，亞太旅客積極出遊，2023至2028年成長率預估近乎歐美地區2倍；其中年輕自由行旅客積極出遊，對獨特體驗的渴望及旅遊支出的增加，塑造了與疫情前不同的旅遊形態。

Klook台灣區總經理李雅寧說，擴大投資台灣2.0計畫其中一半經費用於人才招募，在台灣成立第二辦公室，另一半經費用於行銷台灣，將招募更多創作者組成社群媒體大聯盟，共同推廣台灣，並計畫舉辦大型活動來台，增加旅遊動力。

李雅寧表示，在產品創新、搭售方案上，透過Klook pass通票，打包台灣在地的玩樂、美食和季節性體驗。最後導入生成式AI，向旅客提供優質且精準的旅遊資訊，解答用戶在預定前的疑問，改善預定體驗，從而提升轉換率。