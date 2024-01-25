《產業》9成亞太旅客今年擬偕伴出遊 6成願提高支出

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【時報記者林資傑台北報導】線上旅遊及娛樂體驗預訂平台Klook公布2024「亞太區旅遊脈動大調查」，指出高達9成旅客傾向2024年與他人一同出遊，6成旅客今年更願意將旅行支出提高，並將超過一半的預算花在體驗行程上，為自己和旅伴創造更多回憶。

Klook最新「亞太區旅遊脈動大調查」去年11月以線上問卷方式，針對今年有出遊計畫的旅客進行調查，了解旅遊偏好及預訂習慣。調查鎖定13個亞太區重要市場的18～44歲的旅客，蒐集逾2600份有效問卷。

Klook指出，今年計畫出國的亞太旅客比例維持約8成，但逾9成打算在旅行上花費相同或更多經費，比例較去年多出1成。其中，6成旅客將使用逾半旅費在體驗行程上，較受青睞者依序為自然與戶外活動59％、主題樂園53％、文化行程51％及演唱會等特殊活動48％。

調查顯示，48％亞太旅客會因為特殊活動而安排出遊，如演唱會、體育賽事或節慶活動等，比例年增11個百分點。70％旅客會在出發前預訂好當地所有行程和活動，顯示相較去年的報復性旅遊，今年出遊顯得更有規畫且目的明確，能累積獨特回憶的體驗更吸引旅客目光。

社群內容也大大影響旅客偏好，調查顯示高達96％都會在社群媒體上分享旅遊經歷，62％透過網路上其他人真實回饋獲得旅遊靈感，短影音和照片分以33％和27％成為最受歡迎的內容形式，而在社群上特別吸睛的「獨特體驗」，更容易獲得年輕旅客的青睞。

Klook營運長暨聯合創辦人王志豪表示，隨著疫情與報復性出遊時代結束，Klook發現旅遊產生變化，旅遊不再只是一趟行程，旅行中的共同體驗更是種聯繫感情的嶄新方式，讓自己和親友與世界產生實質連結的機會。