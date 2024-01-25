香的故事，時光的印記：李慶成手工製香的悠久傳承

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在這幅龍年的畫卷中，李慶成三代製香廠如同一家悠久的古老家族，將手工製香的輝煌歷史傳承至今。這裡彷彿是一座承載家族情感的聖地，在時光隧道中，我們共同體會著家族的凝聚力和對傳統匠心的深情。

台灣製香業的天空中，李慶成製香廠如同一片龍年的吉祥樹海，家族的樹影在歲月的風雨中更加婆娑。三代人秉持著「台灣製造」的信仰，像是根深深地扎根於這片土地，以最純粹的方式製作香品，綻放著台灣製香技術的瑰寶。

李家對台灣這片土地的深厚情感，延續傳統香火文化的無限可能。圖/ 李慶成製香廠提供

在這個現代科技進步的時代，李慶成製香廠卻選擇沿著懷舊的小徑前進。他們不被機器製香的潮流所左右，而是手工製作，一片片用心調和每一種藥材，彷彿是家族成員之間的默契和相互理解。這是一場對過去的致敬，也是對未來的深深關懷。

在這片懷舊的土地上，李慶成製香廠的環保新徑如同一朵盛開的家族之花，吸引了眾多注重品質與環保的心靈探索者。手工製香不僅是一種技藝，更是家族成員之間的情感傳承，如同香氣一樣緊緊凝聚著每一位參與者。

成立超過一甲子的李慶成製香廠，三代齊心綿延傳產香火。圖片/ 李慶成製香廠提供

讓我們一同穿越懷舊的時光，感受李慶成製香廠帶給我們的手工製香魅力。這是一場家族的相聚，香氣成為家族歷史的載體，將我們帶回那個充滿懷舊情懷的年代。在這裡，每一柱香都是一段家族故事的寫照，散發著濃濃的情感香氣，寓意著龍年的吉祥如意。

【李慶成製香廠】

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