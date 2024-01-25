央行Q4理監事會議事錄出爐 言論鴿中偏鷹

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中央銀行25日公布去年第四季理監事會議事錄摘要，會中全體理事一致同意停止升息，但仍有不少理事對物價提出疑慮，通膨問題仍是理事最主要考量，強調央行貨幣政策決策將視今年通膨而定，並未排除緊縮可能，應關注通膨預期在未來貨幣政策決策上，將扮演較為重要的角色。

央行去年第四季理監事會議決議政策利率「連三凍」，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別是1.875％、2.25％和4.125％，央行這波緊縮似已近終結。但楊金龍維持鷹派偏緊的政策立場，強調明年前兩季通膨率預估仍在2％之上，上半年不考慮降息。

第四季會議議事錄25日出爐，央行理事態度也同樣是「鴿偏鷹」，多數仍認為通膨存在隱憂，不排除採取積極緊縮措施的可能性。有理事提到，目前通膨率仍高於2％，今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值雖降至2％以下，但若今年度發現無法順利降至2％以下，就顯示央行緊縮力道仍然不足，屆時或須採取較為積極的緊縮措施。

另有理事提到，蔬菜及服務類等價格有升有降，但整體CPI年增率則緩步回落，但房租與外食費兩項未見下降趨勢，顯示台灣目前通膨仍有持續性問題，應該長期關注。

同時，有理事關注房租調高現象，由於房租上漲具僵固性，且會反映到物價上漲，因此對今年通膨不宜放鬆；也應持續關注是否會有通膨持續性問題。民眾對通膨看法是來自於其對物價水準的感受，尤其與民眾較為相關的商品，例如每月至少購買一次的商品，CPI雖下降，但物價水準仍居高，致民眾對物價高漲的感受仍深，其是否將影響民眾對未來物價上漲的預期，值得密切關注。

也有理事提醒，台灣通膨年增率逐步下降，但仍須關注通膨持續性問題，關鍵是通膨率何時降至2％之下，將影響民眾的通膨定錨。該理事也強調，雖然我國通膨率未如美國及英國高，但應密切關注實質薪資負成長問題。至於房租是房價落後指標，未來若房價繼續上漲，可能進一步帶動房租走揚，進而對物價產生影響。

有理事強調，影響物價的供給面因素，未來可能對物價波動產生較大的影響，例如全球化發展受阻、人口結構老化、勞動力不足等，對通膨率影響也可能變大。

除了通膨議題，央行理事也點出今年全球經濟隱憂，央行應關注美國緊縮貨幣政策的累積效果、貨幣政策滯後性，以及對經濟金融的影響情況。尤其，大陸經濟面臨房市持續萎縮的困境，同時產能及勞動力亦有大量過剩的情況，今年須關注其金融情勢，以及地方債務風險等兩方面。