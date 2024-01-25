頂級超市搶進中壢SOGO提前開箱

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於2022年底前完成第一階段佈局的Ｍia C’bon，迄今已成為全台最具指標性的主流消費通路，在邁入第二階段拓展計畫特鎖定南桃園知名的六和商圈佈局第23家分店，於明(26)日上午假中壢SOGO百貨B1盛大開幕！

Ｍia C’bon第23家分店落腳桃園行政區域軸心「中壢SOGO百貨」

Ｍia C’bon公共事務部長陳依芳表示，桃園市中壢區可謂為桃園市核心，周圍接壤環繞八個行政區，鄰接行政區數量是桃園市之最，也是桃園市人口第二大的行政區，近10年內人口成長高達12%，全區42.8萬人口數也高居全國第三，為此Ｍia C’bon 特別選定位於中壢區軸心地段的遠東SOGO百貨地下一樓、顧客消費最頻繁的美食街進駐設立搶攻龐大商機。

輝映六和商圈精品時尚魅力 引領南桃頂級購物風潮

據了解，遠東SOGO百貨中壢店經營多年下已成為著名的中壢區「六和商圈」指標、集精品與時尚的購物標的，六和商圈內除了有中壢區行政中心外，周遭金融業、工商百業林立享譽國內外，商圈內生活機能齊全加上周圍設有許多公園綠地，且近年更隨著老街溪整治計畫，市府於商圈內設立周邊步道、公園綠美化工程帶動鄰近建案快速發展，現今六和商圈已成為年輕客群與家庭客群打卡、消費的熱門休閒據點，為此Ｍia C’bon主打國際精品走向進駐中壢SOGO，期能為中壢區民眾帶來輕奢華的質感生活體驗。

陳依芳指出依據消費客層分析，中壢區15~64歲佔人口數達71.6%，整體客層符合Ｍia C’bon 主力消費族群目標，更能有效發酵質感生活渲染力，也因進駐國際知名品牌聚集的遠東SOGO百貨中壢店，更能共同帶動包含地區中心與八個行政區聚集效應，融合Ｍia C’bon所要傳達的「品味質感生活」、引領南桃園購物頂級感受。

全館26區分類應有盡有

Ｍia C’bon 致力成為台灣和牛專賣店，中壢SOGO店也開賣進口和牛肉品。

Ｍia C’bon 中壢SOGO店耗資4千萬打造，賣場佔地近200坪，整體呈現視野貫通的寬距空間，採現代工藝美學設計搭配鮮明燈光效果，營造精品質感氛圍，為提供符合國際站點的購物需求，Ｍia C’bon採購團隊在選品策略幾乎是量身訂製，館內26區分類，包含「嚴選生鮮區」:標榜「優境生鮮」全蔬菜皆有[有機]或「TAP產銷履歷」等級，區內展售永齡農產/蘭陽有機/源鮮智慧農場/樂鮮良房等品牌蔬菜。「進口蔬菜水果區」:季節限定開賣日本群馬大白菜(享譽全球有大白菜界的愛馬仕之稱)。「海產專櫃區-中島水產」:每日港口直送最新鮮的海產製成海鮮料理，此區陳設「康乃久」櫃位為日本金久在台合作設立康乃久KANEKYU，生產日式漬物及引進日本醃漬醬料/豆製品，為日本知名超市熟悉的品牌，以高品質醃製品聞名。

「伴手禮區」:包括日本進口禮盒、台灣名產區、烘焙區(咖啡機台/顧客休息區)、CVS (冷藏進口軟性飲料/啤酒/冰淇淋)、酒類(清酒/梅酒/葡萄酒 冷藏櫃)、葡萄酒專區、起司專區、非籠飼雞蛋(動物福利認證) +味噌+配菜冷藏區、零食區(進口與國內品牌)、巧克力/糖果/玩具區等上架近萬件商品。「精緻進口商品推薦」:涵蓋「進口起司專區」(超過一百多種各類型起司可選購)、「進口佐料區」(多款橄欖油與精緻巴薩米克醋)、「進口麵食區」(多款日/韓與東南亞拉麵、拌麵、泡麵)、「日本酒區」(上架多款吟釀/大吟釀)「葡萄酒專區」葡萄酒、香檳、氣泡酒(來自新舊世界名莊園得獎好酒)/「烈酒區」包含台灣噶瑪蘭威士忌與進口麥卡倫、歐肯威士忌等。

Mia C’bon中壢SOGO店顏貝芳經理歡迎全國各界1/26踴躍蒞臨。

Ｍia C’bon 致力成為台灣和牛專賣店

陳依芳強調進口商品最具代表性的就是「生鮮和牛」商品，Ｍia C’bon鎖定成為和牛專賣店目標，期許讓和牛對顧客而言不是對有距離的精緻肉品，為讓和牛肉品更貼近生活，Ｍia C’bon經營和牛肉品的銷售策略是強打折扣優惠或限定買一送一吸引顧客增加購買慾，除此更在每一間Ｍia C’bon都設有獨家的現煎牛排精緻服務，Ｍia C’bon 中壢SOGO店亦設有專業平板煎煮台，以平台受熱面積溫度達到180度時，能有效的讓肉體受熱面積均勻，搭配服務人員專業與經驗還原和牛的精緻美味。

開幕期間推出多項超值活動

為滿足和牛愛好者口慾，Ｍia C’bon 中壢SOGO店亦引進日本知名和牛經銷商「森精肉店」每年進貢天皇的Ａ4等級「匠和牛」，肉品特色為符合台灣人的口感順口而不油膩，除此還特別進口「澳洲和牛M9」(鮮嫩口感，肉質等級同日本A4，上架6隻冷藏肉品)，「澳洲穀飼200天精修貴族鳳凰牛」（6款冷藏肉品），另獨家開賣平價日本F1國產等級「奧羽和牛」。

Ｍia C’bon 中壢SOGO店開幕期間(1月26日-2月8日)祭出10大好禮，包括1月26日~1月28日開幕限量福袋499元開賣 (福袋商品總價值高達1,500元以上，毎日限量100組)，以及26日限開幕當日推出玩轉好運扭蛋大樂透，當日單筆消費滿888元可獲得免費玩扭蛋機會1次，有機會抽中價值5,000元購物金...等超值優惠活動。