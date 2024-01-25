北投雅樂軒酒店 推「玩鍋x樂炒」創意餐點

台北北投雅樂軒酒店「NOOK聚聚樂餐廳」2024年給您「Fun Dining」雙重體驗，從原先午間供應的異國料理與西式半自助餐(Semi-Buffet)，一改常態提供截然不同的餐點服務型態，酒店廚藝團隊推出「玩鍋x樂炒」一間餐廳兩種新吃法，玩鍋就是吃火鍋，每天由主廚現熬火鍋湯頭、精選現切肉片和產地直送餐桌鮮度100%的海鮮鍋物，每人消費480元起，吃得輕鬆好選擇。另外，樂炒為深受台灣人喜愛的台式熱炒，主廚精選30多道招牌菜及經典傳統料理，三五好友相聚，整桌擺滿通通吃得到，大口吃肉、大口吃快炒太有氣氛了！

火鍋控請注意，最高CP值的北投鍋物看過來！北投雅樂軒主廚悉心研製四款湯底，其中「火瞳雞湯」使用大量雞骨加上豬大骨慢火熬製，濃郁雞白湯更增添豐富膠質；「乾鍋麻辣」以燈籠椒為靈魂，並融合20多種獨特配方調製，香辣過癮實在夠味；「日本味噌」採用日本紅味噌為底，加上多樣蔬果熬製，清爽更有層次感。還有專為素食者設計的「昆布蔬果」其湯頭天然甘甜，絕對自然健康好選擇，想要清淡濃郁麻辣湯頭都嚐得到。想吃好牛一定要選「日本A5和牛」嚴選來自日本大分縣，極致講究的頂級品牌「大分和牛」標榜肉品美味以農場飼育牧養，而肉質帶有美麗霜降油花，滋味豐富入口即化，散發出濃郁美味的滿足感是最讓人驚艷之處，還有嚴選台灣在地產銷履歷的究好豬，其中最受國人喜愛的松阪豬，又稱「黃金六兩肉」肉質脆嫩爽口油花鮮甜均勻；梅花上肩豬肉片口感勁道極佳，油質分布適中，更是火鍋套餐加點人氣王，聚聚樂餐廳「鮮蔬吧」每日提供多種新鮮季節食蔬讓您吃得健康無負擔，還有飲料吧、北海道十勝乳源—Niseko冰淇淋也是無限量供應，一次滿足愛吃火鍋人的心。

此外，台北北投雅樂軒酒店致力為顧客呈現道地台灣風味，平日午間時段再加碼推出全新台式熱炒餐廳將傳統台菜料理注入「Fun Dining」玩味元素，打造獨特美食體驗。廚藝團隊精心挑選台灣在地食材和創新烹飪技巧，以呈現不一樣的餐飲新風貌，兩人同行只要799元起餐點輕鬆配，絕對吃飽也吃巧，像是雅樂軒紅燒肉、茶香子排、蔥爆牛肉、麻辣皮蛋、乾鍋時蔬、豬油拌飯和主廚獨門炒泡麵等30多道台菜料理，菜單設計上從開胃小品，海鮮料理，現炒時蔬到各式熱炒都幫您打點妥當，絕對滿足饕客味蕾更忍不住食指大動。

台北北投雅樂軒酒店表示主要為了拓展新客群，推出「玩鍋x樂炒」創意餐點服務型態，全力搶攻北投周邊上班族帶動不一樣的消費力，吸引年輕人來嚐鮮，也將雅樂軒酒店一貫主打年輕、繽紛色彩推向極致，呈現煥然一新台式熱炒與鍋物的飲食文化結合，挑戰饕客新眼界。(訂位專線： (02)7701-1788)