《電週邊》營運展望佳 融程電高檔震盪

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【時報記者葉時安台北報導】融程電(3416)受惠今年上半年多數客戶庫存調整動作陸續告一段落，下半年更可望隨著Honeywell新ODM訂單挹注而進一步走揚，加上毛利率有機會受惠於國防相關產品營收比重提高而維持40%以上，均可望帶動公司2024年營收轉佳，獲利展望穩健。本土法人對融程電的投資建議為Strong Buy，目標價升至191元。周四外資偏多操作，融程電盤中股價衝上138.5元之半年高檔，不過隨後高檔震盪，周四終場以小跌作收，今年來漲幅已達11.42%。

融程電2023年12月營收達新台幣2.27億元，月增18.56%，年減8.68%，為5個月以來高點。去年第四季營收6.04億元，年減13.66%、季減10.91%，為2022年第二季以來最低。累計2023年1至12月營收為新台幣25.98億元，年減2.28%，主要受去年下半年中、小型客戶疫情後調整庫存動作影響，至於大型客戶雖仍穩定釋出訂單，但態度亦相對保守。然而，今年上半年預期融程電中、小型客戶庫存調整陸續告一段落，部份大客戶態度亦較先前積極，融程電今年上半年營收即可重拾成長動能，下半年營收成長幅度再可望較上半年表現進一步提高，原因即融程電平板電腦對Honeywell的滲透率提高。

Honeywell係生產堆高機等倉儲物流設備，目前搭載於Honeywell產品上之2款平板電腦貢獻融程電約每年1000萬美元的營收。由於融程電產品價格競爭力佳，基於成本控制考量，Honeywell於疫情前即決定全數交由融程電代工，惟產品認證時間受疫情影響而延後。不過，預估今年下半年融程電為Honeywell代工的平板電腦將增加至7款，相關ODM訂單有望為今年下半年、2025年融程電營收成長的重要動能，帶動2024年、2025年營收展望佳。