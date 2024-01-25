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榮群去年11、12月每股獲利0.71元

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網通廠榮群（8034）公告去年11、12月自結數，其中該二個月累計每股稅後純益0.71元，年成長逾四倍，該公司表示，主要由於去年獲得電信商標案，且集中在年底前入帳所致。

榮群公告該公司去年11、12月營收合計1.96億元，較前一年同期成長43.47％，累計該二個月歸屬母公司業主淨利為4,437萬元，年成長395.75％，合計每股稅後純益為0.71元，年成長也高達401.74％，該二個月每股稅後純益表現也超過去年前三季的0.64元。

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