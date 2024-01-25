2024台灣PGA巡迴賽年度資格賽 新普羅蘇晉弘三回合排名第一

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2024 台灣PGA巡迴賽年度資格賽今天在新竹新豐球場進行第三回合也是最後一回合賽程，去年剛轉職業的蘇晉弘今天打出低於標準桿兩桿的70桿，以三回合總桿低於標準桿五桿的211桿，在此資格賽排名第一，贏得獎金台幣3萬元。

首次來台參賽的泰國選手帕塔拉．阿蒙韋查拉特（Phatthara Amomwetcharat）與日本球員高橋慶祐（Keisuke Takahashi）三回合總桿同為214桿，不過帕塔拉今天打出65桿，高橋揮出69桿，所以依賽事章程，帕塔拉獲第二名，得獎金2.5萬元；高橋名列第三，獲獎金2萬元。

許智凱在第二回合（24日）的第15洞192碼，以6號鐵桿打出一桿進洞，獲得球場頒發的2萬元與獎盃，這是他職業生涯首次一桿進洞。他在此賽以三回合總桿215桿，名列第四，得獎金1.5萬元。台灣選手黃柏睿以三回合216桿獲第五名，獎金1萬元。

今年的台巡賽年度資格賽是TPGA為了符合加入世界積分組織的要求條件，首度開放國外選手報名參賽，今年共有119位選手報名參賽，包括80位台灣選手及39位外籍球員同場競技，爭取台巡賽參賽資格；今年也首度開放給一般業餘社會人士與業餘培訓選手報名參賽，今年有49位台灣職業選手丶13位專業教練丶16位社會業餘人士及2位業餘培訓選手報名參賽。

比賽兩回合後取前70名球員晉級第三回合決賽，最後一回合決賽後取前40名選手，可取得今年台巡賽年度參賽資格全卡（不包含亞巡及ADT賽共證賽）；41名後選手，依成績優劣作為參賽遞補順位參考。

這項資格賽在新豐球場的東區及西區舉行三回合54洞賽程，比賽球道全長6831碼。

參賽選手們在三天的比賽中，不但與自己丶其他選手及挑戰度高的球場競技，還要與低溫奮戰，三天來球場氣溫多在10度上下，尤其是首回合還下雨，又溼又冷，選手們打得辛苦。

位居榜首的蘇晉弘表示，這三回合沒有想太多，因為近況不錯，包括擊球與心態方面都很好，雖然是首次打資格賽，但是就放開來打，長桿與推桿發揮得好，因為有不少外籍選手參賽，且要比排名，所以競爭氛圍比較強，很高興能拿下第一名！

不過他說二月還有一項TPGA會員考試，也是很重要的比賽，他去年九月初在ThreeBond挑戰巡迴賽明安挑戰賽以業餘身分贏得職業及業餘雙料冠軍，後在12月初亞巡賽的台玻台豐公開賽宣布轉職業，打了個人首場職業賽，以並列第32名作收。

將滿21歲的他在高雄大崗山球場訓練，五月將自大學畢業，服12天兵役後，今年即以台巡賽為主要戰場，目標是拿下台巡賽一冠以上。

排名第二的泰國選手帕塔拉29歲，已轉職業10年，這是他首次來台參賽，今天他打出三回合以來全場最低桿65桿，他說今天的風勢雖然比較大，但他的推桿與短桿很好，很高興能獲得TPGA台巡賽全年參賽資格，他會盡量參加每一場比賽，「希望能很享受在台灣的每一場高爾夫比賽！」他說，台灣與泰國最大的不同就是台灣的冬天比較冷，泰國是沒有冬天的，四季如夏，不過他很喜歡吃台灣食物，這也是他會選擇台灣巡迴賽的原因之一；他曾打過一些亞次巡及泰巡賽，在泰巡賽最佳排名是第80名。

獲得第三名的日本選手高橋也是第一次來台灣參賽，他表示，今年會以台巡賽為主，他今年33歲，已轉職業9年，他曾打過一些日正巡丶日次巡及亞巡賽，成績都不算很理想，為了養家活口，選擇到台灣打比賽賺錢；在吃的方面，台灣與日本差不多，適應會更快一點；天氣方面，台灣比日本暖和，感覺還不錯。

他表示，很感謝TPGA台巡賽開放給外國選手報名參賽，「台灣選手的球技都很不錯，球場很好，不過並不好打，未來一年我會努力打出好成績！」

大會裁判長郭宗泰指出，此次資格賽首度對外籍選手開放，很驚訝有這麼多(39位，尤其包括18位日本選手及7位泰國選手)外國球員來參賽，一方面顯示各國自己的巡迴賽例如日巡丶亞巡及泰巡都面臨飽和狀態，所以選手們都尋求往外發展的機會，所以職業高球的競爭環境越來越激烈。他表示，這種情況對台灣的職業選手絕對是一個正面衝擊與良性競爭，與不同國籍的選手同組競技，將會刺激選手球技的進步，透過參賽資格的開放及比賽的交流，台灣選手也要加緊腳步，加把勁強化自己的各方面技能與心態，才能再超越與進化。