寒流造成農漁產業損失 農業保險啟動理賠368件金額達1,300萬元

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針對今年度首波寒流來襲，部分地區連續發生10度以下低溫，農金署25日指出，檢視農業保險保單，截至25日，已有梨、石斑魚、鱸魚、虱目魚及吳郭魚等氣象參數型保單達理賠標準，估算有368位農漁民符合理賠條件，金額約1,308萬元，農金署已促請產險公司應儘速完成賠付，提供農漁民即時補償。

農金署說明，本波寒流低溫持續時間長，影響農業及養殖業者，位於沿海空曠地區的嘉義、臺南等地區已達養殖漁業保單理賠標準，計有123位漁民獲得理賠金額約1,203萬元；另對於苗栗及臺中地區梨農，亦符合梨參數保單啟動理賠標準，有245位投保農民可獲得理賠金額105萬元。

農金署表示，氣象參數型保險依照約定氣象條件為啟動理賠標準，具公正及客觀性，不須進行勘損，可提供農民最即時補償。目前與寒害相關之保單有：梨氣象參數型保險、蓮霧保險附加險，及石斑魚、虱目魚、鱸魚、吳郭魚溫度參數保險等6張保單，為減輕農漁民財務負擔，農業部持續提供三分之一二分之一保險費補助，鼓勵更多農民來參與農業保險。

因應全球氣候變遷日趨嚴重，致災減產態樣多元，為協助農民分散營農風險，積極推動農業保險，目前已開發27種品項、43張保單，呼籲農民朋友踴躍投保，強化災變因應能力，以使營農生活有保障。