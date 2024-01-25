保交樓防爛尾 中國已投入1.55兆元資金

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中國國家金融監督管理總局官員今天表示，規模達人民幣3,500億元（約新台幣1.55兆元）的保交樓專項借款，絕大部分已投放至具體專案。商業銀行並提供相應的配套融資，確保完成「保交樓」。

據第一財經，中國國家金融監督管理總局副局長肖遠企25日下午出席中國國務院新聞辦公室新聞發布會時表示，認房不認貸的住房信貸政策、支持房地產市場平穩健康發展的金融16條、確立首購房的貸利率政策動態調整機制等措施，正在發揮積極作用，穩住房地產市場合理融資需求，促進房地產平穩健康發展。

對於外界關注的「保交樓」相關政策，肖遠企表示，積極配合住建部、中國人民銀行做好金融支持，截至2023年底，3,500億元的保交樓專項借款絕大部分都已經投放到具體專案項目，同時，商業銀行提供了相應的商業配套融資，確保「保交樓」任務完成。

規模達3,500億元的保交樓專項借款，是2022年「保交樓金融服務紮實推進」計畫的一環，當時中國央行除了推出保交樓專項借款，並設立2,000億元的「保交樓貸款支持計畫」，藉此引導各商業銀行提供配套融資支持，滿足房地產業「合理融資需求」，總體規模達5,500億元。

肖遠企強調，金融監管總局將指導金融機構好好使用現有的金融支持政策，繼續做好房地產金融服務，保持房地產信貸整體穩定，滿足合理融資需求，為維護房地產市場平穩健康發展貢獻和發揮金融力量。

他也提到，後續將繼續做好個人住房貸款金融服務，支持各地城市政府和住建部門，因城施策進一步優化頭期款比例、貸款利率等個人住房貸款政策，指導督促銀行以更好的方式服務民眾的剛性需求、改善住房的融資需求。