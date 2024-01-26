大同集團 創造儲能宅經濟

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國際電動車領導品牌 - TESLA於2023年底，宣佈其家用儲能產品Powerwall正式進軍台灣，大同集團旗下的能源管理專業廠商-大同智能，於第一時間即獲選為Powerwall認證安裝廠商。為有效整合集團資源，大同集團自即日起，不僅提供Powerwall安裝服務，更推出首購禮 : 前一百名由大同智能公司完成安裝Powerwall的客戶，將得到精美時尚的新款大同不鏽鋼電鍋一組 (本活動需先預付設備訂金，贈品於安裝完工後安排出貨，相關辦法以大同智能官方網站公告為主）。

在ESG的大框架下，淨零產業已成全球趨勢，大同集團長期扮演國內能源轉型的推手，在台灣太陽光電案場建置實績已逾1,400場，每年穩定供電超過3.7億度，約可提供全台約9萬多個家庭使用。集團在機電、資通訊、再生能源等方面深耕多年，資源豐富、技術含量高，大同與主管機關及民間企業緊密合作，規劃淨零循環經濟，協助業主在商業或製造工作等各環節中，進行碳盤查分析、解決方案規劃評估，以及碳管理之系統整合，為公司，為企業，為地球創造多贏格局。

Powerwall於全球銷售廣獲好評，安裝Powerwall的用戶可透過TESLA APP行動應用程式，即時觀測用電情形，自訂偏好設定，達到最佳電力配置、電力備援及節省電費支出，可有效整合TESLA電動車、壁掛式充電座、第三方太陽能系統及室內用電等能源供需方案，充分達到智慧能源管理。家用儲能系統並可延伸擴充，參與台電公司電力交易平台，進入電力調度市場，為企業主及民眾開啟多元的能源商機，也為台灣儲能宅經濟創造新的應用。