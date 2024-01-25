2024春節小年夜起現返鄉車潮 高公局規畫替代道路

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農曆春節7天假期即將來臨，交通部公路局預估北部地區南下返鄉車潮在小年夜(2月8日）至除夕上午會陸續湧現，雖然提早1天放假分散了返鄉車潮，國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，公路局北區養護工程分局建議民眾在國道1號、3號車多時可選擇台61線做為替代路線。

交通部公路局分析近三年春節期間北部地區交通特性，預估有四波車潮，分別在第一波南下為2月8日（小年夜）至9日(除夕)上午，台64、65、66快速公路銜接國道路段及台61西濱南下(台15線70K鳳鼻－76K竹市延平路)會有較多車流；第二波為2月10日（初一）拜拜、走春，全日車流無方向性，省道周邊廟宇、觀光風景區道路皆車多；第三波為2月11日（初二）回娘家、2月12日（初三）走春，長程車潮出現於各郊區省道；第四波收假為2月13日(初四)下午至2月14日(初五)間，出現於台61北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

北部各著名觀光風景區易壅塞區域與熱門時段，為2月10日（初一）至2月13（初四）每日早上10時至21時，主要的車多路段為台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街－大溪慈湖、台3線關西－峨嵋路段及台9線新店烏來沿線的各個風景區路段。

在國道管制與替代路線規畫部分，預定2月12日（初三）至2月14日（初五）中午12時至24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61線至前方83公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，公路局北區養護工程分局配合規畫台31線及台1線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路，北部鄉親由宜蘭北返時常選擇台2線為國5替代路線，歷次連假後期的收假車潮常造成福隆路段壅塞，建議民眾善加利用台9線北宜公路為國道5號替代路線，提前避開國道及台2線福隆壅塞路段。

關於省道的管制與疏導措施，公路局辦理台64線銜接台61線增設南向出入匝道工程，預定1月30日開放啟用，屆時台61線北上用路人，可直接使用台61線八里二出口匝道銜接台64線主線，有效節省使用平面道路停等壅塞時間；台68線西行南寮匝道自2月7日（小年夜前1日）晚間22時至2月14日(初五)晚間22時禁止左轉台15線南下，用路人需直行至終點榮濱路再轉東大路或天府路匯入台15線南下。

以及台61線新港3街口自2月7日晚間22時至2月14日(初五)晚間22時封閉；鳳鼻尾隧道北口的竹1路口由2月7日15時開始持續封閉到2月15日(初六)上午9時，為維持台61線疏運路廊用路安全，北區養護工程分局特聘義交於重要路口協助疏導，屆時請用路人遵守現場義交人員的指揮，確保路口淨空，依序前進。

公路局再次呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局智慧化省道即時交通資訊網（https：／／168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。