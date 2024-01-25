奢華飯店祭利多搶人！台北文華東方1月30日現場徵才

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為招攬人才以擴大客房、餐飲服務量能，台北文華東方酒店將於1月30日舉辦今年度首次大型招募活動，釋出客務部、餐飲部、廚藝部、房務部與安全部等眾多職缺，除了客務部櫃檯和客服人員，餐飲部外場職務祭出保障月薪3萬6000元起，特定職缺更優於同業5％的起薪，積極搶年後轉職人才，招募活動將在1月30日周二上午10點至下午4點開始，於酒店B2東方廳開放現場面試。

台北文華東方酒店這次招募包含客務部櫃台接待專員、客服中心專員、禮賓接待專員、服務中心行李員，餐飲部領檯與服務員、廚藝部中、西餐廳的廚師、廚助，以及房務部辦事員、安全部安全員等；其中，客務部、餐飲部營運單位，包含米其林1星「雅閣」中餐廳、「Bencotto」義大利餐廳、「M.O. Bar」等外場接待服務職位，特別祭出保障月薪3萬6000元起，其他特定職務起薪平均也有優於同業5％的條件。

台北文華東方酒店員工福利豐富，包含正職員工每年享有集團全球38間酒店免費住宿3晚，還有員工生日假、旅遊假等。此外，文華東方酒店集團完善的員工訓練在全球飯店業界堪稱數一數二，員工加入後將接受一連串專業的教育訓練課程，除了藉由教育訓練提升職能外，集團更提供海外發展機會，凡任職滿1年以上的員工即可申請集團酒店轉調，對有志於國際頂級奢華酒店品牌發展並具有服務熱忱的求職者而言相當具吸引力。