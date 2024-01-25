細活方向盤 榮獲台灣品質保證金像獎

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台灣品質保證金像獎於於台北時間一月十八日隆重舉行，由中華工商經貿科技發展協會主辦、及世界華商領袖協會協辦的獎項，表揚在全球競爭中傑出的企業。本次盛典中，「細活方向盤」因其卓越品質和全球知名度而脫穎而出，成功奪得二十二屆台灣品質保證金像獎，再次凸顯台灣製造在全球競爭中的優越地位。

自台灣加入WTO以來，企業面臨全球化挑戰，「台灣品質保證金像獎」成為肯定企業卓越成就的平臺。今年的頒獎典禮上，「細活方向盤」成功奪得二十二屆台灣品質保證金像獎，成為新興產業和傳統產業典範。

活動當天，由品牌執行詹詠傑代表接受獎項，他表示：「這個獎項不僅是一份肯定，更是對品質堅持的鞭策。我們始終以台灣製造為傲，我們的核心價值是對產品的極致追求。」

「細活方向盤」以其獨特的設計和卓越品質脫穎而出，成為台灣製造的典範之一。該品牌除了在台灣市場擁有眾多好評，更為眾多原廠OEM代工，也受到全球知名改裝品牌的青睞，為超過一半的改裝品牌設計製造方向盤，產品遠銷世界多國，通過堅持品質和不斷的研發創新，成功鞏固在全球改裝市場的領導地位。

品牌執行詹詠傑在頒獎典禮上解釋道：「我們方向盤的精髓在於獨特的線條起伏，讓駕駛在一般道路巡航時更舒適，在激烈駕駛時更容易抓握。」

「變形蟲方向盤」以其人體工學握把和獨特線條起伏而聞名，不僅在外觀上充滿運動感，實質在功能上具備卓越的性能。詹詠傑在得獎感言中表示，這是對他們不斷追求品質的最好回饋，並承諾將持續不懈努力，為愛車人提供更獨特、更卓越的方向盤駕馭體驗。

「細活方向盤」的得獎，不僅是對該品牌的肯定，更是對台灣製造在全球舞台上的輝煌展現。這也再次凸顯了台灣企業在全球競爭中的領先地位。