不願罷工屢遭羞辱抹黑 23年資深長榮機長「怒嗆一句」

機師工會醞釀罷工態勢升高，近期除將矛頭對準外籍機師，更對不願參與罷工的長榮機師更被激進份子貼上公司派跟奴性重的標籤，甚至在背後匿名羞辱，在長榮航空擔任機師23年的波音777機長徐瑋鍠在臉書發文，直言「你們沒有菜過嗎？」，認為激進分子人身攻擊和抹黑的作法，對他毫無影響，「但會讓你們（工會）的會員持續流失」。

徐瑋鍠臉書貼文如下：

昨晚許多同事寄新聞和PTT論壇上的文章給我，氣憤的表示為什麼要這樣侮蔑所有兢兢業業，努力工作的同仁。

我1998年進公司，自2001年完成所有訓練成為波音767副機長開始，至今已經邁入第24年，經歷如下： 200101-200408 波音767副機長 200409-200611 立榮航空Dash-8機長 200612-201201 立榮航空 MD90 機長 201202-201208 空中巴士A330機長 201209至法國空巴原廠訓A320 因為交機延遲又回330飛一個半月 201212-201407 空中巴士321機長 201408至今 波音777機長 總落地次數：超過5000次，不想統計了。 我大概是某人口中，拿空巴執照，飛波音777的人吧……

今年是我機長邁入第20年了，而我這樣的年資，單單在777機隊裡面，只排到第130多名……。 我們努力盡自己的本份，為飛安扮演好小螺絲釘的角色，被公司遴選為檢定機長，訓練督導。幾年下來，捫心自問，沒有對不起公司賦予我的責任，維持標準，公平對待每位學員和考生，我想每一位公司的教學和檢定機長也都是勤勤懇懇的做和我一樣的事情。 結果，現在被說成公司遴選的人馬？ 試問一句，你們沒有菜過嗎？我因為職務的關係，身邊常常坐著第一次上飛機的學員，除了教學，也要協助學員們克服緊張的情緒，只要通過層層的訓練和考核，就是一個合格且安全的機師，年資長短只是衡量的要素之一，其實在我看來，用心與否，才是一個好機師必備的條件，平均年資不到五年佔七成？雖然我對這個數字大大存疑，但另一個角度不也是我們持續招募新血輪的證明嗎？ 這段期間機師工會對外都用％數來表示加薪沒誠意，我們來把％數還原成數字，以機長舉例，去年加薪約6000，今年他們口中的4％，是加薪20000起；另外，用底薪算的六個月年終，我們的機長不分年資，底薪一律是75000元，今年則是加到85000元，所以六個月年終是領到45萬元，所以45萬砸不醒？那可能要看醫生了喔！ 加薪誰都想要，但是公司永續發展，持續成長，年年有餘，有能力面對國際政經局勢的變動，應該也是國際航空公司的員工基本的認知。 機師最需要的是，單純的生活，良好的健康管理，穩定的情緒，持續不斷的學習，其實這也適用在所有的工作類別，只要努力，璞玉一定會被看見；但是，我現在看到的是，整天抱怨，不明究理的抹黑，只怪別人不怪自己的氛圍，最大的飛安警訊，其實就是出來胡亂指控的人！ 員工福祉的持續改善，是身為工會理事長的責任，努力做好事情，維護公司信譽，更是一個員工的本份！長榮航空是一個團隊精神的文化，一台飛機平安起飛和降落，是各部門員工共同努力的成果，公司的獲利也應該是全體員工共同分享，機師每個月月底都會有一筆可觀的薪資入帳（別忘了我們是國內調查受雇人員薪資最高職業別），給所有同仁一年一次的喜悅應該不難吧！ 你們對我的人身攻擊和抹黑，我都知道，也請繼續，但是也讓你們知道，這樣的行為對我毫無影響，但會讓你們的會員持續流失，路遙知馬力，日久見人心，相信絕大部分高素質的同仁會做明智的抉擇。