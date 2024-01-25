好驚人！ 高麗菜重達17公斤 楊梅農民節「大菜王競賽」超吸睛

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桃園市楊梅區農會今於員本倉庫舉行「113年楊梅區農民節慶祝活動」，現場不僅有精彩的家政班表演及特技表演，象徵團圓的搓大湯圓體驗，還有有趣的大菜王競賽，讓民眾驚呼連連，現場人山人海座無虛席。

桃園市副市長蘇俊賓今日也親自到現場表達慶賀之意，並頒發模範農民獎，鼓勵在地辛苦耕耘的農民朋友，感謝他們對於農業的重要貢獻。

楊梅區農會表示，藉由這次農民節表揚農業傑出農友，包括傑出績優水利小組長、優良青農、四健會員、家政班員及農業志工等，皆是協助農會業務發展及協助農業有功人員，讓他們看見每個年度推展農業有功人員的傑出表現，也能夠期待楊梅農業有活力及希望的未來。

今日現場除了頒獎，還舉辦大菜王競賽，白蘿蔔組第一名為農民鄭石遠，重量達9.38公斤，高麗菜組冠軍為農民黃萬生，重量達17.46公斤，芥菜組冠軍為農民鄭石添，重量達10.6公斤，現場民眾驚呼連連，除了展現楊梅農民優良種菜技術外，也為農民節增添許多樂趣，楊梅農會也邀大家品嚐在地客家美食麻糬，並舉辦象徵團圓的搓大湯圓體驗，讓大家過年吃湯圓，家人也團圓。

農業局表示，楊梅的農業非常多元且品質優良，包含水稻、仙草、茶葉、畜牧以及蔬菜等，特別是「仙草」，為提升仙草系列產品銷售量，農會創新研發多元的農產加工品，如「楊梅仙草烏骨雞」、「仙草茶」和「客家仙草凍」，市場反應皆相當好！去年市府辦理加值行銷計畫補助楊梅農會延續開發養生仙草雞湯精品禮盒，保冷時間達6小時以上。

楊梅區同時是桃園重要畜牧業生產地之一，出產許多富有特色的農畜產品，包括黑毛豬、酪農以及養雞產業等，在地飼養牛隻更是全國天噸牛、優質牛競賽中的常勝軍，因此楊梅的畜產產業可說是最優質的。

農業局提到，桃園的農業持續創造新價值，未來將持續透過技術、智慧科技、食農教育等方向輔導，打造科技農業，促進觀光資源的整合，打造桃園的農產品多元推廣面向，使桃園農特產品更加優質，也持續創新發展，讓桃園農業更加蓬勃發展且茁壯。